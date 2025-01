+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++Freilassung von Geiseln im Gazastreifen begonnen

Freilassung von Geiseln im Gazastreifen begonnen

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie zunächst die israelische Soldatin Agam Berger (20) zwischen Trümmern in Dschabalija von vermummten Bewaffneten an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde.

Zuvor musste sie auf einer Bühne einer Menge zuwinken. Ihre Familie in Israel verfolgte die Zeremonie im Fernsehen und reagierte mit begeistertem Jubel auf den Anblick der jungen Frau. Nach Angaben der israelischen Armee ist Berger inzwischen zurück in Israel.

Laut vorab veröffentlichten Informationen sollen heute außerdem die Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) sowie fünf thailändische Arbeiter freikommen. Sie sollen an anderen Orten – in Chan Junis im Süden des Gazastreifens sowie in der Stadt Gaza – übergeben werden.

Die freigelassenen Geiseln sollen zunächst in ein israelisches Militärlager am Rande des Gazastreifens und von dort aus in vier verschiedene Krankenhäuser in Israel gebracht werden. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter auch mindestens 30 wegen Mordes Verurteilte sowie einige Frauen und Minderjährige. (dpa)

Zehn Tote bei israelischem Angriff in Westjordanland

Bei einem israelischen Drohnenangriff sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens zehn Menschen im besetzten Westjordanland ums Leben gekommen. Wie das Ministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte, bombardierte die israelische Armee den Ort Tamun im Bezirk Tubas im Norden des Palästinensergebiets. Die israelische Armee gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass ihre Kräfte in dem Bereich an einer „Anti-Terror-Operation“ beteiligt seien.

Dabei habe ein israelisches Fluggerät eine „bewaffnete Terrorzelle in der Gegend von Tamun“ getroffen, erklärte das Militär. Ein palästinensischer Beamter bestätigte der AFP, dass der Angriff mit einer Drohne ausgeführt worden sei. (afp)

Israels Arbeitsverbot für UNRWA soll in Kraft treten

In Israel treten voraussichtlich an diesem Donnerstag zwei Gesetze in Kraft, die die Arbeit des palästinensischen UN-Hilfswerks UNRWA verbieten. Untersagt wird der Organisation demnach, eine Vertretung auf israelischem Territorium zu betreiben und Dienstleistungen anzubieten. Israelische Behörden dürfen zudem keinen Kontakt mit der UNRWA oder dessen Repräsentanten mehr haben. Mitarbeiter des Hilfswerks sollen darüber hinaus Privilegien wie Immunität und Steuerbefreiungen verlieren.

Israel wirft der Organisation vor, von der islamistischen Hamas unterwandert zu sein. Mehrere Mitarbeiter der Terrororganisation waren israelischen Angaben zufolge in das Massaker vom 7. Oktober 2023 verwickelt. Geiseln seien in UNRWA-Einrichtungen versteckt worden, sagte ein Sprecher im Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Demnach sollen 1.500 Angestellte der Organisation auch Hamas-Mitglieder sein.

UN-Generalsekretär António Guterres sieht hingegen keine Alternative für die Arbeit des Hilfswerks. Die Vereinten Nationen (UN) fürchten verheerende Folgen für Millionen palästinensischer Flüchtlinge.

Das Hilfswerk kümmert sich im Auftrag der UN seit 1950 um die Belange der Palästinenser, die während des Krieges im Zuge der Gründung des Staates Israel im Mandatsgebiet Palästina aus ihrer Heimat vertrieben wurden. (dpa)