+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Zahl der Toten steigt rapide

UN-Hilfswerk beklagt steigende Opferzahlen in Gaza. Die israelische Armee rückt weiter vor. Angeblich ist die Flutung der Hamas-Tunnel geplant.

UN: „Zahl der getöteten Zivilisten nimmt rapide zu“

Die Ausweitung der israelischen Angriffe im Süden des Gazastreifens führt nach Angaben der Vereinten Nationen zu immer mehr Todesopfern unter der Zivilbevölkerung. „Die Zahl der getöteten Zivilisten nimmt rapide zu“, schrieb der Generalkommissar des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Zivilisten, darunter Frauen, Kinder, Ältere, Kranke und Menschen mit Behinderungen, seien die Hauptleidtragenden des Krieges. Mit der Wiederaufnahme der Militäroperation und ihrer Ausweitung im Süden Gazas „wiederholen sich die Schrecken der vergangenen Wochen“, beklagte Lazzarini.

Die 1949 eingerichtete UNRWA ist die älteste Hilfseinrichtung der Vereinten Nationen weltweit. Sie betreibt vor allem Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen in Gaza, dem Westjordanland, aber auch im Libanon oder in Jordanien.

Das Bombardement der israelischen Streitkräfte dauere an, nachdem ein weiterer Evakuierungsbefehl zur Verlegung von Menschen aus der Stadt Chan Junis nach Rafah erlassen worden sei. „Dieser Befehl löste Panik, Angst und Unruhe aus“, hieß es. Mindestens 60.000 weitere Menschen seien gezwungen worden, in bereits überfüllte UNRWA-Unterkünfte umzuziehen, weitere würden um Schutz bitten, schrieb Lazzarini weiter. Viele der Menschen seien bereits mehrmals vor dem Krieg in andere Teile des abgeriegelten Gebiets geflohen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Evakuierungsbefehl dränge die Menschen auf weniger als ein Drittel des Gazastreifens zusammen. „Sie brauchen alles: Nahrung, Wasser, Unterkunft und vor allem Sicherheit. Die Straßen in den Süden sind verstopft“, hieß es. Behauptungen, die Vereinten Nationen verfügten über Tausende von Zelten und plane die Eröffnung neuer Flüchtlingslager in Rafah, seien falsch, erklärte der UN-Vertreter. Kein Ort in Gaza sei sicher, weder im Süden noch im Südwesten, weder in Rafah noch in irgendeiner ausgewiesenen „sicheren Zone“. (dpa/taz)

Berichte über israelische Panzer in Gazas Süden

Israels Armee stößt im Süden des Gazastreifens weiter vor und hat einem Medienbericht zufolge Ziele im Raum Chan Junis unter Beschuss genommen. Die Times of Israel zitierte in der Nacht zum Dienstag palästinensische Berichte, wonach es intensive Angriffe der israelischen Streitkräfte in der größten Stadt des südlichen Teils des abgeriegelten Küstengebiets gebe. Zuvor seien dutzende israelischer Panzer in den Süden Gazas vorgestoßen und seien nahe Chan Junis gesichtet worden. Augenzeugen hätten auch gepanzerte Mannschaftstransporter und Planierraupen gesehen, hieß es weiter. (dpa)

Wachsende Kritik an Israels Vorgehen

Nach der Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas auf den Süden des abgeriegelten Küstengebiets wächst angesichts des Leids der Zivilbevölkerung die Kritik am Vorgehen der Armee. Hilfsorganisationen sprechen im Süden von „Horror“ und „unerträglichem Leid der Zivilbevölkerung“. Keiner fühle sich sicher, wenn alle zehn Minuten Bomben fallen würden, sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef, James Elder, der BBC.

Zwei Krankenhäuser im Süden können nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen den Zustrom von Patienten kaum mehr bewältigen. Vor allem das Al-Aksa-Krankenhaus sowie das Nasser-Krankenhaus seien betroffen, teilte die Organisation am Montag mit. Israel wirft der Hamas vor, Angriffe aus Wohngebieten und Krankenhäusern heraus zu verüben und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. (dpa)

Israel meldet Tod von drei Soldaten

Bei Gefechten im Gazastreifen am Montag sind nach Angaben des israelischen Militärs drei Soldaten getötet worden. Es seien erbitterte Kämpfe mit der Hamas gewesen, berichtet der Armee-Rundfunk. Seit Beginn der israelischen Bodenoffensive Ende Oktober wurden im Gazastreifen nach offiziellen Angaben insgesamt etwa 80 Soldaten getötet. Seit Beginn der israelischen Vergeltungsangriffe kamen nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen rund 15.900 Menschen ums Leben. 70 Prozent von ihnen seien Frauen und Minderjährige. Tausende weitere Menschen würden vermisst und unter den Trümmern der zerstörten Häuser vermutet. Allein seit Ende der Feuerpause am Freitag seien etwa 900 Menschen getötet worden. (rtr)

Bericht über geplante Tunnelflutung in Gaza

Israel erwägt einem Medienbericht zufolge offenbar, die von der Hamas genutzten Tunnelsysteme im Gazastreifen zu fluten. Israel habe ein großes Pumpsystem installiert, um die von der militanten Hamas genutzten Tunnel unter dem Gazastreifen unter Wasser zu setzen und die Kämpfer zu vertreiben, berichtet die Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. (rtr)

Israel hat geheime Informationen zu Geiseln

Der Armeesprecher sagte, man habe nachrichtendienstliche Hinweise zum Verbleib der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Auf die Frage, ob das Militär nachrichtendienstliche Informationen habe, wo sich die Geiseln befinden könnten, sagte Conricus: „Ja, haben wir.“ Nähere Angaben könne er nicht machen. Israel geht davon aus, dass noch 137 Geiseln festgehalten werden. (dpa)

WHO klagt über Räumung eines medizinischen Lagers

Ein medizinisches Lager der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Süden des Gazastreifens muss nach Angaben der Organisation auf israelische Anordnung geräumt werden. Die Armee habe davor gewarnt, dass das Lager durch Bodenoperationen unzugänglich werde, teilt die WHO mit. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus fordert Israel in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X auf, die Anordnung zurückzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur, darunter Krankenhäuser und humanitäre Einrichtungen, zu schützen. Das israelische Verteidigungsministerium bestreitet in einer Stellungnahme, die WHO zur Evakuierung der Lagerhäuser aufgefordert zu haben. (rtr)

Russland fliegt Staatsangehörige aus

Russland fliegt weitere 120 Staatsangehörige aus dem Gazastreifen aus. Unter den Passagieren der bereits in Moskau gelandeten Maschine vom Typ Iljuschin-76 seien auch 30 Kinder, teilt das russische Katastrophenschutzministerium über die Nachrichten-App Telegram mit. Bislang hat die Regierung in Moskau mit neun Flügen mehr als 880 russische Staatsbürger in ihre Heimat zurückgebracht. (rtr)