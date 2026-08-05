+++ Nachrichten im Gazakrieg +++Drei Jahre unter den Trümmern, nun beerdigt

Israel stimmt Plan des Friedensrats nicht zu

Israel hat laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem kürzlich verkündeten Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen nicht zugestimmt. Israel sei ein „Entwurf“ zugeschickt worden, sagte Netanjahu in einer in sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft. „Wir haben nicht zugestimmt.“ Israel habe stattdessen Anmerkungen geschickt. Details dazu nannte Netanjahu zunächst nicht.

Der israelische Regierungschef äußerte sich damit erstmals öffentlich zu dem Plan des von US-Präsident Donald Trump gegründeten Friedensrats, der unter anderem vorsieht, dass die islamistische Terrororganisation Hamas ihre Waffen abgibt und Israels Armee aus dem Gazastreifen abzieht. Trump hatte am Freitag mitgeteilt, der Friedensrat habe eine Einigung auf eine „vollständige Entwaffnung“ der Hamas erreicht. Die Mitteilung wurde allerdings mit Skepsis aufgenommen.

Streitpunkt ist vor allem der genaue Ablauf der Entwaffnung sowie wann und wie sich die israelische Armee im Gegenzug dafür aus dem Gazastreifen zurückziehen soll. Netanjahu betonte nun, dass sich Israels Armee nicht von ihrer „derzeitigen Linie“ zurückziehen werde, ehe die Hamas nicht vollständig entwaffnet sei.

Die israelische Armee hat ihre Kontrolle über das Palästinensergebiet in den vergangenen Monaten von 53 Prozent auf über 60 Prozent ausgeweitet. Die Zeitung Times of Israel mutmaßte, dass mit Netanjahus Äußerungen gemeint ist, dass Israel nicht einmal bereit sei, sich nun wieder hinter die ursprünglich im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Linie zurückzuziehen. Demnach sieht der Plan des Friedensrats diesen Schritt vor.

Die Hamas wiederum machte die Abgabe schwerer Waffen unter anderem vom Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen abhängig. Ob das Vorhaben also umgesetzt werden kann, ist alles andere als gewiss. (dpa)

Werden sie bald entwaffnet? Kämpfer der Terrorgruppe Palästinensicher Islamischer Jihad am 27. Mai in Gaza-Stadt

112 Menschen im Gazastreifen beigesetzt

In der Stadt Gaza sind 112 Palästinenser beigesetzt worden, deren Leichen fast drei Jahre nach einem israelischen Luftangriff aus den Trümmern geborgen wurden. Die Toten wurden am Dienstag bei einem Massenbegräbnis in der Stadt Gaza beerdigt, wie der Zivilschutz des von der Hamas kontrollierten Innenministeriums mitteilte.

Demnach gehörten die Opfer zu den mehr als 300 Menschen, die am 22. November 2023 bei einem Luftangriff auf einen Wohnblock im Stadtteil Sabra ums Leben kamen. Einsatzkräfte hätten die Leichen nach 136 Stunden Suche am Wochenende geborgen. Unter den Toten seien 40 Kinder, 30 Frauen und sieben Menschen mit Behinderungen gewesen. Weitere 157 Menschen werden laut Zivilschutz noch unter den Trümmern vermisst.

Die Opfer seien getötet worden, weil sie geglaubt hätten, in ihren Häusern sicher zu sein, sagte der Angehörige Tajsir al-Hassajna der Nachrichtenagentur AP. Bei den Vermissten sei es so, als hätten sich ihre Leichen in Luft aufgelöst.

Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Die in palästinensische Flaggen gehüllten Leichen wurden zunächst in Reihen nahe den zerstörten Gebäuden aufgebahrt und anschließend zu einem nahe gelegenen Friedhof getragen.

Seit Oktober 2025 gilt eine sogenannte Waffenruhe. Dadurch können im Gazastreifen auch Leichen geborgen werden, die seit Jahren unter den Trümmern liegen. Der Leiter der Registrationsabteilung des Ministeriums, Saher al-Waheidi, sagte der AP, nach Angaben von Angehörigen lägen noch mindestens 7.400 Tote unter den Trümmern. Wahrscheinlich sei die Zahl sogar noch deutlich höher. (dpa)

Strengere Regeln für Luftangriffe im Gazastreifen

Ein Plan des Friedensrats zur Entwaffnung der Hamas sieht ein Ende aller Kampfhandlungen im Gazakrieg vor – nun gelten für Angriffe der israelischen Armee auf Mitglieder der Hamas im Gazastreifen israelischen Medien zufolge strengere Richtlinien. So muss der Generalstabschef Ejal Zamir vorab zustimmen, außer es gebe eine unmittelbare Gefahr für die Soldaten, meldete unter anderem die Zeitung Haaretz. Die politische Führung Israels habe die Vorgaben entsprechend geändert.

Zuvor brauchte es demnach nur die Zustimmung bestimmter Kommandeure. Die Times of Israel berichtete, die Zahl der Angriffe im Gazastreifen sei in den vergangenen Tagen aufgrund der neuen Auflage bereits zurückgegangen. Israels Armee verwies auf Anfrage an die politische Führung, die sich zunächst nicht zu den Berichten äußerte.

Dass Israel Angriffe auf Ziele im Gazastreifen einstellt, ist Teil eines Fahrplans des Gaza-Friedensrats, der auch eine Übergabe der Waffen durch die islamistische Terrororganisation Hamas und andere bewaffnete Gruppierungen vorsieht. Der Friedensrat wurde von US-Präsident Donald Trump gegründet und soll den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Nachkriegsordnung in dem palästinensischen Küstengebiet überwachen. (dpa)