+++ Live-Ticker zur Brandenburg-Wahl +++ : Sieger ohne klare Mehrheit

Dietmar Woidkes SPD hätte Mehrheit künftig nur zusammen mit dem BSW. Die AfD dominiert bei den Wahlkreisen. Die FDP diskutiert über Ausstieg aus der Ampel.

05.00 Uhr: Bayerns FDP-Chef Hagen fordert Ausstieg aus Ampel-Koalition

Nach den herben Verlusten für die FDP bei der Landtagswahl in Brandenburg hat der bayerische Landes-Parteichef Martin Hagen den Ausstieg der Liberalen aus der Ampel-Koalition im Bund gefordert. „Wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, dann muss man auch irgendwann bereit sein, den Stecker zu ziehen“, sagte Hagen der „Augsburger Allgemeinen“ vom Montag. „Wir müssen im Bundesvorstand Tacheles reden“, sagte Hagen mit Blick auf die Sitzung am Montag.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die FDP bekam in Brandenburg nur 0,8 Prozent der Zweitstimmen. (afp/taz)

04.00 Uhr: Schwierige Regierungsbildung in Brandenburg

Nach dem knappen Wahlsieg der SPD vor der AfD steht Brandenburg vor einer schwierigen Regierungsbildung – und die Ampel-Koalition im Bund vor einer neuen Zerreißprobe. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Dietmar Woidke wurden bei der Landtagswahl am Sonntag nach einer Aufholjagd zwar stärkste Kraft, doch büßten ihre bisherigen Koalitionspartner CDU und Grüne deutlich ein.

Weiterregieren in der alten Konstellation kann Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) daher nicht. SPD und CDU kommen zusammen auf nur 44 der 88 Sitze im Landtag, ihnen fehlt also ein Sitz zur Mehrheit.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Eine Mehrheit ohne die AfD hätte Woidke künftig nur mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Beide zusammen kämen auf 46 der 88 Sitze im Landtag. (dpa/taz)

03.00 Uhr: Brauner Teppich bei den Wahlkreisen

Nach Bekanntgabe der ersten Prognosen am Wahlabend hatte sich Ministerpräsident Woidke noch gefreut, dass Brandenburg keinen braunen Stempel bekommen habe. Der Blick auf die Wahlkreiskarte sagt aber etwas anderes.

Zwar konnte die SPD 19 Direktmandate gewinnen, vor allem im Westen und Süden des Landes. Alle anderen 25 Wahlkreise aber hat die AfD gewonnen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Besonders bitter war für Woidke der Ausgang in seinem Wahlkreis Spree-Neiße I. Er kam genau wie AfD-Bewerber Steffen Kubitzki 41,5 Prozent der Erststimmen, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Kubitzki erhielt jedoch 11.562 Erststimmen und damit sieben mehr als Woidke.

Gleich nebenan im Wahlkreis Spree-Neiße II kam die AfD auf ihr bestes Ergebnis. In dem vom Braunkohleabbau geprägten Gebiet südöstlich von Cottbus stimmten 46,5 Prozent der Wäh­le­r:in­nen für den Kandidaten der Rechtsextremen. Auch vier weiteren Wahlkreisen lag die AfD über 40 Prozent der Erststimmen.

Auch im äußersten Nordosten des Bundeslandes, in den beiden Wahlkreisen der Uckermark war die AfD besonders stark, hier kam sie auf jeweils über 39 Prozent.

Der Blick auf die Karte zeigt fast durchgängig: je weiter weg von Berlin, desto stärker die AfD. Das gilt auch für die Zweitstimmen. Hier lag die AfD nur in den Potsdamer Wahlkreisen unter 20 Prozent. Mit Abstand am schwächsten war doe AfD in Potsdam I. Im Zentrum der Landeshauptstadt holte sie nur 10,7 Prozent. (ga)

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

03.00 Uhr: Den Grünen bleibt nur Potsdam

Das Wahldebakel der Grünen zeigt sich beim Blick auf die Grafik mit den Hochburgen der Parteien. Hier bleibt der bisherigen Regierungspartei genau eine: der Wahlkreis Potsdam I. In der Landeshauptstadt kamen sie auf 17,0 Prozent der Zweitstimmen.

Das ist mit großem Abstand das beste Resultat für die Grünen. Schon in ihrem zweitbesten Wahlkreis, Potsdam-Mittelmark III, kommen sie nur auf 9,7 Prozent.

Desaströs schnitten die Grünen in den Rändern des Bundeslandes ab. Ganz im Süden, im Wahlkreis Elbe-Elster II, konnten sie gerade 1,0 Prozent der Wäh­le­r:in­nen für sich begeistern. (ga)

03.00 Uhr: Linke nur in drei Wahlkreisen über 5 Prozent

Die Linkspartei, die einst lange in Brandenburg mitregieren konnte, kam am Sonntag nur noch in drei Wahlkreisen über die 5-Prozent-Hürde. Ähnlich wie die Grünen war auch sie in zwei Potsdamer Wahlkreisen stark. Dazu kommt der Wahlkreise Barnim I mit der Stadt Eberswalde. Hier stimmten immerhin 6,2 Prozent für die Linke.

Extrem schwach war auch sie ganz im Süden Brandenburgs. (ga)

03.00 Uhr: BSW am stärksten im Nordosten

Das Bündnis Sahra Wagenknecht konnte bei seinem ersten Wahlantritt in Brandenburg fast landesweit punkten. Am stärksten schnitt es aber im Nordosten ab. Im Wahlkreis Märkisch-Oderland II, in dem die Stadt Strausberg liegt, holte es mit 16,9 Prozent der Zweitstimmen das beste Ergebnis.

Auch in Frankfurt/Oder und in der Uckermark schnitt das BSW stark ab. (ga)

00.00 Uhr: FDP und die anderen Kleinstparteien

Die FDP wurde bei der Brandenburgwahl zur Splitterpartei degradiert. Sie landete mit nur noch 0,8 Prozent der Zweitstimmen noch weit hinter der Tierschutzpartei (2,0 Prozent) und sogar hinter der erstmals angetretenen Listenverbindung Plus, die auf 0,9 Prozent kam.

Unter den Splitterparteien rangiert auch die extrem rechte CDU-Abspaltung des einstigen Verfassungsschutzchefs Maaßen. Sie kam auf gerade 0,3 Prozent.

Die Hardcore-Nazi-Partei „Der Dritte Weg“ blieb mit 0,1 Prozent ein extremes Randphänomen. Aber rechtsextreme Wäh­le­r:in­nen hatten mit der AfD ja auch ein attraktives Angebot. (ga)

23:20 Uhr: Vorläufiges Endergebnis

Nach Auszählung aller Wahlkreise in Brandenburg erhält die SPD nach Angaben des Landeswahlleiters 30,89 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD kommt auf 29,23 Prozent, das BSW auf 13,48 Prozent. Die CDU erreicht als viertplatzierte Partei 12,10 Prozent.

Die Grünen, die Linken und die Freien Wähler verpassen den Einzug in den Landtag in Potsdam deutlich. Die Grünen fallen von 10,7 auf 4,1 Prozent. Die Linke verliert noch stärker und stürzt von 10,7 auf 3,0 Prozent. Die Freien Wähler, die 2019 knapp in den Landtag eingezogen waren, halben ihren Stimmenanteil von 5,1 auf 2,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,9 Prozent. (rtr/taz)

23.00 Uhr: Scholz freut sich in New York

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich am Rande seines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York erfreut über das Wahlergebnis in Brandenburg. „Ein tolles Ergebnis, sehr toll für die SPD, auch für uns alle“, sagt Scholz in einem Video, das der Journalist Gordon Repinski von „Politico“ auf der Plattform X verbreitet.

Die Nachrichtenentwicklung vom Wahltag lesen Sie hier im Wahl-Live-Ticker von Sonntag.