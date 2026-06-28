+++ Hitzewelle in Deutschland +++Zur Hitzewelle jetzt auch noch Unwettergefahr

42 Grad vorausgesagt

Ein Temperaturrekord von 41,5 Grad und der nächste Höchstwert ist schon in Sicht: Für Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 42 Grad voraus, aber es drohen auch landesweit heftige Gewitter. Heute erwartet der DWD Unwetterpotential durch heftigen Starkregen, schwere Sturmböen und großen Hagel. Auch extremes Unwetter mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter sei nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Montag werden erneut schwere Gewitter mit Starkregen erwartet. Für den Sonntag sagt der DWD Höchstwerte im Osten und Südosten von 39 bis 41 Grad voraus, in der Lausitz bis 42 Grad. In den übrigen Teilen Deutschlands werden 32 bis 38 Grad erwartet, an der Küste könnte es kühler werden. Der gerade erst aufgestellte Temperaturrekord von 41,5 Grad könnte also erneut gebrochen werden. (dpa)

taz schneller googeln Sie nutzen Google? Sie wollen beim Googeln taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz als „bevorzugte Quelle“ einzustellen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Fertig. Sie wollen Google meiden? Kein Problem, es gibt zahlreiche Alternativen. Stellvertretend erwähnt seien Ecosia, DuckDuckGo oder Startpage. Mehr Details zur Funktion „bevorzugte Quelle“ bei Google finden Sie hier.

Neue Rekorde

Nach vorläufigen Angaben des DWD war am Samstag mit 41,5 Grad die höchste Temperatur registriert worden, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Der vorläufige Höchstwert wurde um 16.20 Uhr in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt gemessen, wie der Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. Der Hitzerekord für Deutschland war schon am Freitag gefallen, als in Saarbrücken-Burbach 41,3 Grad gemessen wurden. Es handelt sich allerdings ebenfalls um vorläufige Werte – sie könnten vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden. Zuvor hatte der Höchstwert bei 41,2 Grad Celsius gelegen, gemessen am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl in Nordrhein-Westfalen.

Der DWD teilte gleich mehrere bundesweite Rekorde mit: An 46 Stationen wurden mindestens 40,0 Grad gemessen. An insgesamt 250 Stationen wurden so hohe Werte gemessen wie nie zuvor. Zudem wurden an 211 weiteren Stationen Rekordwerte für Juni gemessen. Zahlreiche Bundesländer vermeldeten ebenfalls Rekordgradzahlen. (dpa)

Hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg und Berlin

Die anhaltende Trockenheit sorgt in fast allen Landkreisen in Brandenburg am Sonntag für eine hohe Waldbrandgefahr, wie das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz mitteilte. In den Kreisen Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Spree-Neiße mit Cottbus und Teltow-Fläming herrscht sogar eine sehr hohe Gefahr. Lediglich in der Prignitz wird die Gefahr auf einen mittleren Wert eingestuft. Auch innerhalb Berlins reicht die Waldbrandgefahr laut Waldbrandgefahrenindex des DWD je nach Bezirk von mittel bis sehr hoch. (dpa)

Hitzeschäden: Keine Straßenbahnen in Leipzig bis Montagfrüh

Aufgrund von Hitzeschäden fahren bis zum frühen Montagmorgen in Leipzig keine Straßenbahnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen den Straßenbahnverkehr wegen Hitzeschäden an Schienen und Weichen bis Montagmorgen um 3.30 Uhr ein, wie das Unternehmen mitteilte. Zunächst hatten die LVB den Betrieb nur bis in die Nacht zum Sonntag eingestellt, der Zeitraum wurde jetzt verlängert.

Die hohen Temperaturen sorgten demnach an vielen Stellen im Netz dafür, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen lief und dort verklumpte. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich, hieß es. Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren. (dpa)

Feuerwehr bekämpft Waldbrand in der Gohrischheide

Die Feuerwehr hat in der Nacht versucht, den erneuten Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte wollten verhindern, dass für Sonntag angesagter böiger Wind zu Funkenflug und neuen Brandausbrüchen führen kann. Das Feuer hatte sich am Samstagnachmittag entwickelt und schnell ausgebreitet. Erst vor einem Jahr hatte es in der Gohrischheide den größten Waldbrand seit Jahrzehnten in Sachsen gegeben.

Das Gebiet im Landkreis Meißen ist munitionsbelastet, was Löscharbeiten erschwert. Ortschaften waren von dem Feuer zunächst nicht bedroht. In Sachsen herrschen derzeit große Hitze und Trockenheit. Im Laufe des Sonntags sollen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienst starke Gewitter aufziehen. (dpa)

Hitze treibt Hamburgs Trinkwasserverbrauch auf Jahreshoch

Heiße Temperaturen treiben den Trinkwasserverbrauch in Hamburg in die Höhe. Am Mittwoch wurde mit 412,20 Millionen Litern (oder 412.195 Kubikmetern) der diesjährige Tageshöchstwert erreicht, wie ein Sprecher von Hamburg Wasser mitteilte. „Die jetzigen Verbräuche sind – noch – im Bereich der saisonal zu erwartenden Schwankungen.“

Bei den Spitzenabgaben sei immer auch relevant, wann die heißen Temperaturen auftreten. „Im Juni sind sie bei solchem Wetter quasi vorprogrammiert, weil noch nirgendwo Sommerferien sind“, teilte der Sprecher mit. Im Juli oder August auf müssen solche Spitzen nicht unbedingt auftreten. Beispielsweise waren 2023 bereits am 7. Juni Spitzenwerte erreicht und 413.000 Kubikmeter am Tag verbraucht worden (1. Juli 2025: 418.000 Kubikmeter). (dpa)

Drohendes Gewitter: Philharmoniker verkürzen Konzert

Wegen eines drohenden Gewitters haben sich die Berliner Philharmoniker mit ihrem Konzert in der Waldbühne beeilt. Erst wurde die Pause verkürzt, dann wäre fast noch die berühmte Zugabe „Berliner Luft“ ausgefallen – gespielt hat das Orchester das Lied von Paul Lincke dann doch, das Publikum sollte währenddessen aber bereits die Arena verlassen. Das Spitzenorchester beendet mit dem Freiluftkonzert traditionell seine Saison. Die Waldbühne mit ihren rund 22.000 Plätzen war ausverkauft, auf der Bühne stand auch Startenor Jonas Kaufmann.

Wegen der Sommerhitze war die Kleiderordnung für die Musikerinnen und Musiker gelockert worden. „Die Herren treten ohne Jackett auf, dafür mit einem schwarzen Hemd als Oberteil“, hatte eine Sprecherin angekündigt. Das Oberteil der Damen musste nur bis zum Ellenbogen reichen und nicht langärmelig sein. Im Publikum hatten sich viele mit Fächern gegen die Hitze gewappnet. Chefdirigent Kirill Petrenko dirigierte etwa Werke von Ottorino Respighi und Giuseppe Verdi. Im Laufe des Abends waren einige Blitze am Himmel zu sehen. Das Konzert wurde auch im Fernsehen und im Radio übertragen. (dpa)

Karl-May-Spiele Bad Segeberg feiern Premiere

Bei großer Hitze haben die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg begonnen. Das diesjährige Stück „Im Tal des Todes“ bietet wieder eine Mischung aus wilden Kämpfen mit Schießereien und Explosionen, aber auch fröhlichen Feiern mit Tanz und Musik. Die Hitze bedeutete zur Premiere mit mehr als 7.000 Zuschauern eine Belastung für Darsteller und Publikum. „Hitze ist mir lieber als schlechtes Wetter“, hatte „Old Shatterhand“ Bastian Semm bereits während der Proben gesagt. In der Arena am Segeberger Kalkberg wird es bei Sonneneinstrahlung schnell sehr heiß. Er habe überall Wasserflaschen deponiert, auf die er in seinen Pausen zurückgreife, so Semm. (dpa)

Temperaturrekord für Berlin: 39,9 Grad in Tempelhof

Der Temperaturrekord für Berlin ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geknackt worden. In Berlin-Tempelhof sind nach vorläufigen Angaben 39,9 Grad Celsius gemessen worden, wie der DWD mitteilte. Der bisherige Rekord für Berlin wurde am 7. August 2015 mit 38,9 Grad in Berlin-Kaniswall im Bezirk Treptow-Köpenick gemessen. (dpa)

40,8 Grad – Temperaturrekord für Brandenburg

Der Temperaturrekord für Brandenburg ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes geknackt worden. In Baruth (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Samstag gegen 16.00 Uhr nach vorläufigen Angaben Temperaturen von 40,8 Grad Celsius gemessen worden, wie der DWD mitteilte. Bisher lag der Brandenburger Rekord in Cottbus, wo am 19. Juni 2022 38,9 Grad gemessen wurden. (dpa)

Extreme Wetterlagen werden häufiger

Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und lässt die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung ist auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen. Extreme Wetterlagen wie diese sind wegen der Klimakrise hierzulande häufiger geworden – und dürften noch weiter zunehmen. Zahlen des Wetterdienstes belegen, dass die durchschnittliche Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad in Deutschland zugenommen hat.

Trotz starker Schwankungen zwischen den Jahren sei der Trend insgesamt deutlich steigend, betont das Umweltbundesamt. Hitzewellen sind weltweit aufgrund des Klimawandels intensiver und auch wahrscheinlicher geworden. Eine allgemeingültige Definition einer Hitzewelle gibt es nicht. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt eine Hitzewelle als eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher Wärmebelastung. Insbesondere für alte und kranke Menschen bedeuten Hitzewellen ein großes Risiko für die Gesundheit. (dpa)