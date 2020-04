+++ Corona News am Donnerstag +++ : Lücken beim Schutz von Erntehelfern

Arbeitsbedingungen verstoßen teils stark gegen die Beschränkungen. Deutschland bereit, höhere EU-Beiträge zu zahlen. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Lücken beim Schutz für Erntehelfer

10.13 Uhr: Trotz der Regelungen für Erntehelfer kommt es in Deutschland zu Verstößen gegen allgemein geltende Regeln des Gesundheitsschutzes. Nach Recherchen des ARD-Magazins Panorama werden in großen Betrieben, weiterhin Gruppen von mehr als 40 Personen transportiert – häufig ohne Masken. Sie sind außerdem weiterhin in Mehrbettzimmern mit voller Auslastung untergebracht.

Das Bundesinnenministerium und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hatten ein Konzept beschlossen, unter welchen die Erntehelfer in möglichst kleine Gruppen von fünf bis maximal 20 Personen aufgeteilt werden. Jedoch ist das Papier offenbar missverständlich formuliert. Viele Bauern interpretieren die Regelungen so, dass die Regeln nicht für die 20.000 Erntehelfer gelten, die bereits vor dem 2. April. nach Deutschland eingereist sind, und auch nicht mehr nach Ablauf der 14-tägigen faktischen Quarantäne. (ots)

Erlernte Hilflosigkeit: neue Folge des taz Corona-Podcast

10.00 Uhr: Corona-Pandemie, Isolationsleben, Wirtschaftsschmelze: In einer Krise ändert das Gehirn seine Arbeitsweise. Plötzlich funktioniert es anders. Was macht der Krisenkopf mit uns? Und wie bekommen wir die Kontrolle zurück? In der neuen Folge sprechen die Therapeutin Petra Muth und die Journalistin Anett Selle sprechen über erlernte Hilflosigkeit. Was das ist, wie wir's uns einfangen und wie wir's wieder loswerden – oder gar nicht erst bekommen. (taz)

Rostock erklärt sich als Corona-frei

9.48 Uhr: Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, parteilos, hat seine Stadt als vermutlich erste Großstadt in Deutschland für Corona-frei erklärt. „Der letzte zurzeit an COVID-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden“, erklärte Madsen. Die von der Stadt frühzeitig ergriffenen Maßnahmen hätten „vollen Erfolg“ gehabt. Zudem hätten sich die Rostocker „unglaublich vorbildlich verhalten“. Rostock hat knapp 210.000 Einwohner. In den vergangenen Wochen wurden in der Stadt insgesamt 75 Fälle registriert. (afp)

Russland meldet wieder Abschwächung der Neuinfektionen

9.41 Uhr: Russland meldet den dritten Tag in Folge eine Abschwächung bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 4.774 auf 62.773, wie die Behörden mitteilen. Am Mittwoch seien es noch 5.236 Neuinfektionen gewesen. (rtr)

Merkel bereit zu höheren EU-Beiträgen

9.40 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bereit zu höheren Zahlungen in den EU-Haushalt gezeigt, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Für einen begrenzten Zeitraum sollten „wir deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt leisten“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Europa sei „eine Schicksalsgeneinschaft – dies muss Europa nun in dieser ungeahnten Herausforderung der Pandemie beweisen“. (afp)

China leistet 30 Millionen Dollar Extra-Zahlung an WHO

9.28 Uhr: China stellt der Weltgesundheitsorganisation WHO zusätzlich 30 Millionen Dollar zur Verfügung. Das Geld solle für den Kampf gegen Covid-19 eingesetzt werden, twittert eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. US-Präsident Donald Trump hat die Zahlungen an die WHO eingestellt. Er wirft der WHO grobe Fehler bei der Bekämpfung der Pandemie und eine zu große Nähe zu China vor. (rtr)

Merkel im Bundestag – Rettungspaket bis zum ersten Juni

9.27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel will das europäische und 500 Milliarden Euro schwere Rettungspaket schnell umsetzen. Bis zum 1. Juni sollten die Gelder verfügbar sein. Dazu müsse auch der Bundestag noch Beschlüsse fassen. (rtr)

Merkel findet Lockerungen einiger Länder „sehr forsch“

9.23 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel sagt, sie trage die Beschlüsse von Bund und Ländern zu ersten Lockerungen der Auflagen vorbehaltlos mit. Sie betont aber zugleich: „Ihre Umsetzung bislang bereitet mir Sorge.“ Das Vorgehen wirke mitunter „sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch“. Dem folgt der Appell der Kanzlerin: „Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren.“ Erforderlich sei, „klug und vorsichtig“ zu handeln.(rtr)

9.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wertet die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts als Schritt in die richtige Richtung. „Das ist ein Zwischenerfolg.“ Man bewege sich aber auf „dünnstem Eis“, sagt Merkel im Bundestag. „Die Situation ist trügerisch.“ Noch sei Deutschland nicht über den Berg.(rtr)

9.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wertet in ihrer Regierungserklärung im Bundestag die bisherigen Maßnahmen als Erfolg. „Unser Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe bisher stand.“(rtr)

9.08 Uhr: „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie“, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag. Die Bevölkerung werde sich noch lange mit dem Virus und den Einschränkungen im öffentlichen Leben arrangieren müssen. Für die Demokratie seien die Einschränkungen „eine Zumutung“. Die entsprechenden Entscheidungen seien ihr nicht leicht gefallen, aber notwendig.(rtr)

Unionsfraktionschef hat Bedenken wegen hoher Ausgaben

8.44 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus äußert Sorgen über die Kosten der Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise. Es mache ihm „langsam ein bisschen Angst, wie viel Geld wir ausgeben für diese Krisenbewältigung, weil die ganze Sache ja hinterher auch irgendwann mal bezahlt werden muss“, sagt der CDU-Politiker dem RBB-Inforadio. Das neue Hilfspaket, das in der Nacht vom Koalitionsausschuss beschlossen wurde, nannte er einen großen Kompromiss. Die CDU habe dabei „aufgepasst, dass die ganze Sache finanziell nicht aus dem Ruder läuft“. (rtr)

Jedes fünfte deutsche Unternehmen will Stellen abbauen

7.26 Uhr: Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen planen dem ifo-Institut zufolge im Zuge der Krise einen Stellenabbau. 18 Prozent der Firmen wollten Mitarbeiter entlassen oder befristete Verträge nicht verlängern, teilt das Institut unter Berufung auf seine April-Umfrage mit. 46 Prozent der Unternehmen wollten Investitionen verschieben, fast 50 Prozent würden Kurzarbeit fahren. (rtr)

UN warnen vor demokratiefeindlichen Repressalien

6.59 Uhr: Die Vereinten Nationen warnen davor, den Kampf gegen die Pandemie für anti-demokratische Repressalien zu missbrauchen. „Die Krise kann den Vorwand für Zwangsmaßnahmen liefern, die nichts mit der Pandemie zu tun haben“, erklärt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. In manchen Gesellschaften würden Hassreden zunehmen, Minderheiten würden zum Ziel von Aggressionen. (rtr)

Über 5.000 Tote in Deutschland

6.35 Uhr: In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Zahl der Infizierten um 2.352 auf 148.046. Das Institut meldet 215 neue Todesfälle. Damit sind insgesamt 5.094 Menschen Covid-19 erlegen. (rtr)

Weltärztepräsident Montgomery kritisiert Maskenpflicht

6.24 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert die in der geplante bundesweite Maskenpflicht. „Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand“, sagte Montgomery der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden, da sich das Virus im Stoff konzentriere. Eine gesetzliche Maskenpflicht könne es nur für echte Schutzmasken geben, die derzeit jedoch das medizinische Personal brauche. (epd)

Umfrage: Akzeptanz für Corona-Politik lässt langsam nach

6.04 Uhr: Die Akzeptanz in der Bevölkerung in Deutschland für die Corona-Restriktionen ist laut einer Umfrage weiterhin hoch, lässt aber zunehmend nach. In der jüngsten Erhebung von Infratest dimap befürworteten 74 Prozent die Kontaktbeschränkungen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe in ihren Donnerstagsausgaben berichten. Den Höchststand an Zustimmung für die Maßnahmen hatte das Institut in der letzten Märzwoche mit 87 Prozent verzeichnet. Seitdem geht der Wert zurück. (afp)

Krankenkassen wollen Massen-Tests nicht finanzieren

5.36 Uhr: Die Krankenkassen üben Kritik an dem Vorhaben von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, die Kosten für die Corona-Tests auch bei der geplanten massiven Ausweitung weiterhin auf die gesetzliche Krankenversicherung abzuwälzen. „Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehören zur Gefahrenabwehr, für die grundsätzlich die Länder die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung tragen“, so der AOK-Bundesverbandschef, Martin Litsch. (rtr)

Zahl der Coronavirus-Fälle in Ostafrika nimmt „moderat“ zu

3.40 Uhr: In der Region der Afrikanischen Großen Seen wächst die Zahl der Fälle. Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt erhöhe sie sich jedoch auf „moderate“ Art, teilte der Sondergesandte der Vereinten Nationen für die Region, Huang Xia, mit.

Die Weltgesundheitsorganisation habe von „mehr als 4.766 Fällen und beinahe 131 Toten“ in der Region berichtet, sagte Huang. Die Länder unternähmen ähnliche Maßnahmen wie andere, um die Ausbreitung einzudämmen: Einschränkung von Bewegungsfreiheit, Quarantänemaßnahmen, Abstandhalten und Ausgangsperren, sowie die Schließung von Grenzen mit Ausnahme für den Warenverkehr. (afp)

Argentinien lässt weitere Zahlungsfrist verstreichen

3.20 Uhr: Im Ringen um eine Restrukturierung der Staatsschulden hat Argentinien erneut eine Zahlungsfrist verstreichen lassen und ist damit weiter auf einen drohenden Zahlungsausfall zugesteuert. Die Regierung zahlte fällige Zinsen auf Staatsanleihen in Höhe von rund 500 Millionen US-Dollar am Mittwoch nicht, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Nun bleiben Argentinien noch 30 Tage Zeit, um sich mit den privaten Gläubigern auf eine Umschuldung zu einigen. Gelingt keine Einigung, droht Argentinien erneut die Staatspleite.

Das südamerikanische Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der Corona-Pandemie verhängte die Regierung zuletzt zudem weitreichende Ausgangsbeschränkungen und legte die Wirtschaft für Wochen praktisch lahm. (dpa)

Entwicklungsminister fordert mehr Geld für Globalen Süden

1.08 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller fordert weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Corona-Bekämpfung im Globalen Süden. Das bisher geplante Sofortprogramm aus dem Entwicklungsetat für mehr als eine Milliarde Euro „wird alleine nicht reichen, um der weltweiten Krise zu begegnen“, sagt der CSU-Politiker den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“. Es gebe „einen weiteren Sofortbedarf von drei Milliarden Euro für Nothilfen zur Grundversorgung“ insbesondere in Flüchtlingsregionen. Diese Mittel habe er für den Nachtragshaushalt 2020 angemeldet. (rtr)

Koalition will Mehrwertsteuer für Gastronomie senken

1.08 Uhr: Die von der Krise besonders betroffene Gaststättenbranche soll für Speisen vorübergehend nur noch sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Darauf einigten sich die Spitzen von Union und SPD bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel, CDU, in Berlin. (dpa)

Bund stellt 500 Millionen Euro für Schüler*innen-PCs bereit

0.47 Uhr: Zur besseren technischen Ausstattung von Schülern will der Bund 500 Millionen Euro für den Unterricht am heimischen Computer zur Verfügung stellen. Bedürftige Schüler sollen dadurch einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von entsprechenden Geräten erhalten, wie die Spitzen der großen Koalition am frühen Donnerstagmorgen nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin mitteilten. (dpa)

Union und SPD einigen sich auf höheres Kurzarbeitergeld

0.42 Uhr: Die Spitzen der große Koalition wollen das Kurzarbeitergeld anheben. Darauf einigten sich die Spitzen von Union und SPD bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zudem soll die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I um drei Monate verlängert werden für diejenigen, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und 31. Dezember 2020 enden würde. (dpa)

Haustiere werden krank, spielen aber bisher keine Rolle bei Verbreitung

0.41 Uhr: Zwei Katzen sind nach Angaben der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) die ersten Haustiere in den Vereinigten Staaten, die positiv auf COVID-19 getestet haben. Die Katzen aus verschiedenen Gebieten des Bundesstaates New York haben leichte Atemwegserkrankungen und sollen sich vollständig erholen. Es gäbe keine Beweise dafür, dass Haustiere eine Rolle bei der Verbreitung des Virus in den Vereinigten Staaten spielten, erklärt die Gesundheitsbehörde.

Die CDC empfiehlt nach jetzigem Stand keine Routinetests für Haustiere. Als Schutzmaßnahme sollten Tierhalter ihre Vierbeiner nicht mit Menschen oder anderen Tieren außerhalb des Haushalts interagieren lassen, Katzen sollten drinnen gehalten werden und Hunde an der Leine geführt werden. (rtr)

Zwei Drittel weniger Passagiere im Flugverkehr

0.24 Uhr: Der internationale Passagierverkehr könnte bis September 2020 um bis zu 1,2 Milliarden Reisende abnehmen, erklärt die Luftfahrtbehörde der Vereinten Nationen (ICAO) unter Berufung auf Prognosen. Das würde einem Rückgang von zwei Drittel in den ersten drei Quartalen entsprechen, teilt die ICAO mit. Infolge des Ausbruchs der Pandemie ist der weltweite Flugverkehr fast zum Stillstand gekommen, Reisebeschränkungen und verminderte Nachfrage haben den Markt einbrechen lassen.(rtr)

Bäcker-Verband warnt vor Pleitewelle

0.00 Uhr: Mehr als 80 Prozent der 10.500 Bäcker in Deutschland klagen einem Medienbericht zufolge über heftige Einbußen. Das berichtet „Bild“ unter Berufung auf den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (ZDB). „Viele müssen ihren Cafe- und Snackbereich schließen, dadurch bricht bis zu 70 Prozent an Umsatz weg“, sagte ZDB-Präsident Michael Wippler (65). „Das ist ein wichtiges Standbein.“ Zusätzlich seien „die allermeisten Sonderaufträge für Familienfeiern“ storniert worden. Auch „die Belieferung der Gastronomie ist um 90 Prozent eingebrochen“. Diese Umsätze seien nicht mehr nachzuholen. Der Verband warnt deshalb vor einer Entlassungs- und Pleitewelle und fordert ein Rettungspaket für die Branche. (rtr)

