+++ Corona News am Dienstag +++ : Strandurlaub an Pfingsten

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben. Schulen bleiben wohl auch im Herbst eingeschränkt. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeiten Klaudia Lagozinski und Anselm Denfeld.

Jens Spahn pocht auf einheitliches Vorgehen der Länder

7.30 Uhr: Nach dem Vorpreschen einzelner Bundesländer bei der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen plädiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein gemeinsames Vorgehen. Er verstehe die Debatte, aber es sei genauso wichtig, „dass wir auch Verlässlichkeit und Vertrauen geben durch klare Kriterien und ein gemeinsames Vorgehen“, sagt der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. (rtr)

Weniger Einbrüche während der Pandemie

5.06 Uhr: Derzeit wird deutlich weniger in Wohnungen eingebrochen. Dieser Trend, der sich schon im März abgezeichnet hatte, setzt sich im April fort, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3.856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert wurden, waren es laut NRW-Innenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2.336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent. Ein Grund dafür dürfte nach Einschätzung der Fachleute sein, dass sich die Menschen viel mehr als sonst zu Hause aufhalten. Außerdem sei es durch den allgemeinen Shutdown auch schwerer als sonst, Diebesgut zu verkaufen. (dpa)

Deutschland: 685 Neuinfektionen, 139 neue Todesfälle

4.32 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der festgestellten Infektionen um 685 auf 163.860 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 139 auf 6831 zu. (rtr)

Dreyer fordert klare Regeln für Gastronomie und Bildung

3.48 Uhr: Vor der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin über eine Lockerung der Beschränkungen am Mittwoch pocht die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer, SPD, auf einen Fahrplan für die Gastronomie, Schulen und Kitas. Bund und Länder müssten den Gastronomen „klar sagen, womit sie rechnen können, wenn das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig bleibt“, sagt Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir brauchen ein Stufensystem mit klar nachvollziehbaren Wenn-Dann-Regeln“ Außerdem fordert Dreyer ein Schul- und Kitakonzept „mit klarem Zeitplan“. (rtr)

Fluggesellschaft United kürzt Manager*innen-Gehälter

1.53 Uhr: Die US-Fluggesellschaft United Airlines kündigt Kürzungen um 30 Prozent auf Management-Ebene und im Verwaltungsbereich an. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. United gehört zu den Fluglinien, die die Lohn- und Gehaltshilfen der US-Regierung akzeptiert haben, wodurch ein Stellenabbau bis zum 30. September ausgeschlossen ist. United geht davon aus, dass sich die infolge der Coronavirus-Pandemie eingebrochene Reisenachfrage bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht erholt haben werde, wodurch das Unternehmen zu den Kürzungen gezwungen sei. (rtr)

Mehr als 250.000 Tote weltweit

1.01 Uhr: Laut Zählungen der Nachrichtenagentur Agence France Presse sind mittlerweile über 250.000 Menschen an der Coronavirus-Infektion gestorben. (afp)

Forscher in Israel isolieren erstmals Coronavirus-Antikörper

0.41 Uhr: In Israel haben Forscher Coronavirus-Antikörper isoliert. Der Schritt sei ein „bedeutender Durchbruch“ in Richtung einer möglichen Behandlung der Covid-19-Pandemie, sagt Verteidigungsminister Naftali Bennett. Der am Israel Institute for Biological Research (IIBR) entwickelte „monoklonale neutralisierende Antikörper“ könne das krankheitserregende neuartige Coronavirus in den Körpern der Träger neutralisieren“, erklärt Bennett. (rtr)

Esken: Schulunterricht bleibt auch im Herbst eingeschränkt

0.00 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken rechnet mit Einschränkungen im Unterricht auch im neuen Schuljahr. „Ein ‚normaler‘ Unterricht ist derzeit undenkbar, auch nicht im neuen Schuljahr“, sagt sie der „Süddeutschen Zeitung“. Esken rechnet damit, dass die Schulen wegen des Abstandsgebotes auch nach den Sommerferien lediglich einen Schichtunterricht in kontrollierbaren kleinen Gruppen anbieten können, begleitet von digital gestützten Lernangeboten für zu Hause. (rtr)

Tägliche Totenzahlen sollen laut US-Behörde erneut steigen

0.00 Uhr: Ein internes Dokument der US-Seuchenbehörde CDC kommt nach einem Bericht der „New York Times“ zu dem Ergebnis, dass Ende des Monats die Zahl der täglichen Coronavirus-Toten auf 3.000 steigen wird. Derzeit sind es nach Reuters-Zählung 2.000 täglich. (rtr)

Bundesliga startet wohl am 15. Mai – mit Geisterspielen

0.00 Uhr: Bund und Länder werden am Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für Geisterspiele der Fußball-Bundesliga freimachen und auch großen Geschäften wieder die Öffnung erlauben. Darauf einigen sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen. Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga zum 15. Mai möglich werden, erfuhr Reuters von mehreren mit den Verhandlungen vertrauten Personen. (rtr)

Pfingsten: Mecklenburg-Vorpommern will Reisen erlauben

0.00 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern will angesichts geringer Neuinfektionen schon in der Woche vor Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich am Montagabend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus verständigten.

Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, SPD, nach den Beratungen mitteilte, sollen am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen öffnen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Mecklenburg-Vorpommern gilt als beliebtestes Reiseziel der Deutschen im Inland. (dpa)

Hier finden Sie die Live-Ticker der vergangenen Tage. Alle Texte der taz zum Thema finden sich in unserem Schwerpunkt Coronavirus.