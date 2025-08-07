piwik no script img

taz zahl ich

Betrunkener Fahrlehrer in GreifswaldGas geben, Grenzen überschreiten

Kommentar von Wlada Froschgeiser

Ein Fahrlehrer wurde mit 1,6 Promille auf dem Beifahrersitz erwischt. Ständig gibt es Übergriffe in Fahrschulautos: Sie sind ein Miniatur-Patriarchat.

Der Steuerknüppel eines Fahrzeuges vor farbigem Hintergrund
Betrunken auf dem Beifahrersitz: Autofahren ist nicht sein Ding Foto: Peter Dazeley/getty images

E in Fahrschulauto kann sich für junge Frauen als rollender Schauplatz für Übergriffe entpuppen. Nahezu jede, die das Autofahren bei einem Mann gelernt hat, verfügt über ein Reservoir unangenehmer Anekdoten, über die sie nur müde lächeln kann. Schließlich scheinen diese Erlebnisse so selbstverständlich wie unumgänglich zu sein.

In Greifswald machte eine Fahrschülerin kürzlich eine besonders grenzüberschreitende Erfahrung. Laut NDR habe sich ihr 62-jähriger Fahrlehrer während der Stunde einen Wein genehmigt, den er sich zuvor an einer Tankstelle besorgt hatte. Eine Zeugin habe beobachtet, wie er den Tropfen kostete, die Flasche im Kofferraum verstaute und sich wieder zurück auf den Beifahrersitz begab. Nach der Fahrstunde habe die Polizei 1,6 Promille bei ihm festgestellt.

Das ist nicht das Einzige, was sich Frauen immer wieder gefallen lassen müssen, wenn sie ins Fahrschulauto steigen. Denn dieses Auto ist für junge Frauen eine Nahaufnahme, eine Art Miniaturversion des Patriarchats. Hier dringen die Herrschaftsverhältnisse unmittelbar in die kleinen, unscheinbaren Momente des Alltags ein.

Warum ist ausgerechnet das Fahrschulauto ein Mini-Patriarchat? Der 62-jährige Fahrlehrer bringt die Schülerin mit seinem Konsum in Gefahr, weil er es kann; genau wie Männer in Machtpositionen bei Fehlverhalten seltenst Konsequenzen drohen. Die Praxisstunden absolviert die junge Frau auf engstem Raum mit dem, der sie in Gefahr bringen könnte.

Eine Möglichkeit, zu entkommen, gibt es nicht unbedingt. Ähnlich verhält es sich mit den patriarchalen Strukturen, denen man nicht entfliehen kann. Und der einzige Passagier, der sich mit Motor und Getriebe auskennt, steht möglicherweise völlig neben sich. Sie hat zwar das Steuer in der Hand, doch eigentlich bestimmt der männliche Beifahrer: Er hat die Kontrolle über das Gaspedal in seinem Fußraum. In diesen Strukturen ist er unbeobachtet und muss sich vor niemandem verantworten. Hätte man der Fahrschülerin ohne die zufällige Zeugin geglaubt?

Die Übergriffe haben System

Der Fahrlehrer aus Greifswald ist nicht der Erste, der das Machtgefälle, das im Fahrschulauto herrscht, ausnutzt. Immer wieder beweisen Vorfälle, dass Fahrlehrer unbeobachtet zu Abscheulichem fähig sind. Zum Beispiel steht ein 41-jähriger Fahrlehrer Ende Juli in Baden-Württemberg vor Gericht, weil er eine 17-jährige Fahrschülerin mutmaßlich mehrfach vergewaltigt und weitere Schülerinnen belästigt haben soll. Dem SWR sagte der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe dazu: „Die Dunkelziffer ist sehr hoch, da die meisten der Fahrschülerinnen keine Anzeige erstatten und die Übergriffe stillschweigend hinnehmen.“

Erklärungen finden sich dafür reichlich: Junge Frauen investieren viel Zeit und Geld in ihren Führerschein. Je schneller sie sich durch die Stunden beißen, desto eher haben sie ihn in der Tasche und desto günstiger kommen sie weg. Sie spüren das Machtgefälle und nehmen es stillschweigend hin, dass er möglicherweise übergriffig oder besoffen ist. Oder sie können die Übergriffigkeit als solche noch nicht benennen, haben kein Werkzeug, sich dagegen zu wehren.

Eine Hand streicht mal über den Oberschenkel, aber keine Angst, das war nicht anzüglich, er wollte ja nur zeigen, wie das Schalten funktioniert

Sexuelle Übergriffe, Grenzüberschreitungen oder widerwärtige Kommentare zum Aussehen oder Körper sind keine Einzelfälle. Sie haben System. Männliche Fahrlehrer sind an Fahrschulen in deutlicher Überzahl. Dann streicht eine Hand mal über den Oberschenkel, aber keine Angst, das war nicht anzüglich, er wollte ja nur zeigen, wie das Schalten funktioniert. Die mutmaßlichen Täter können ihre Übergriffe wunderbar hinter den Autotüren verstecken.

In Greifswald habe die Polizei dem 62-Jährigen laut NDR nach seiner ­Fahrstunde einen Besuch ­abgestattet und ihm nach einem Alkoholtest ­kurzzeitig die Fahrerlaubnis entzogen. Damit ist nur einer von vielen aus dem Verkehr gezogen. Die anderen, jene ­unbekannte „Dunkelziffer“, klopfen weiterhin ungefragt Sprüche darüber, wie die Schülerin den Schalt­knüppel hält, oder fragen sie bei Nacht­fahrten über den Beziehungs­status aus.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Wlada Froschgeiser
Themen #Machtmissbrauch #Sexuelle Übergriffe #Auto #Alkohol
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Detail eines Fahrschulautos aus der Vogelperspektive

Die Fahrschule der Nation

Wo die alten weißen Männer wohnen

Das Fahrschulwesen ist eine Männerdomäne, Anzüglichkeiten sind keine Seltenheit. Auch sonst gehört das Gewerbe nicht zu den fortschrittlichsten.
Von Nadine Conti
Hinter einer Autoscheibe ist durch den Regen verschwommen eine Straße zu sehen auf der ein Auto fährt. Daneben liegt Schnee.

Sexualisierte Gewalt in der Fahrschule

In der Falle

Emma wurde von ihrem Fahrlehrer sexuell belästigt. Ein strukturelles Problem: Der geschlossene Raum ohne etwaige Zeu­g:innen begünstigt Übergriffe.
Von Nele Sophie Karsten

Prüfungsstau bei Fahrschulen

Im Schrittempo

In ganz Berlin warten FahrschülerInnen schon Monate darauf, ihre Prüfungen absolvieren zu können. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Von Manuel Aguigah

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

4

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

5

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

6

Massenentlassung bei Lieferando

Ausgeliefert