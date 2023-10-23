Белорусы в эмиграции : Без дома, но с надеждой на перемены!

Наш белорусский автор живет в эмиграции в Прибалтике. Повседневная жизнь проблематична. Да и политическое давление со стороны родной страны велико.

я – самый обычный белорусский журналист, которого словно бумажный кораблик смыло дождем справедливости в реку насилия, подлости, зла, а после выбросило на берег за несколько сотен километров от дома. Пытаюсь обсохнуть и собраться с силами.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Какая реальная Беларусь сегодня? В быту такая: за то, что человек поставил like или написал комментарий в Instagram под сообщением независимого издания, в Беларуси сажают людей в тюрьму на срок до десяти лет. Тридцать три журналиста до сих пор лишены свободы за свою профессиональную деятельность. Почти все независимые редакции находятся в эвакуации. Мне повезло – я убежал.

Новым местом жительства для моей семьи стала одна из стран Балтии. И если в своей стране ты не знаешь как защищать свои права из-за их несоблюдения, то в новой – страх никуда не пропадает. Поверьте, эмигрант совершенно не защищен: через месяц заканчивается моя национальная виза и мы с шестилетней дочкой не знаем, где придется встречать Новый год. Согласитесь, горизонт планирования так себе.

Конечно, многие могут написать, что всегда можно получить вид на жительство, но поверьте, уже даже беженцам из Украины во всем мире уменьшают объем помощи, в том числе и правовой. А это люди, которые бежали от свиста пуль и осколков авиационных мин. Увы, но мировое сообщество, если и не забыло, то отодвинуло в сторону до лучших времен белорусов с их проблемами и диктатором Лукашенко. А тот и не упускает возможностей, уже даже тактическое ядерное оружие в стране разместить успел за год моего изгнания!

Удерживающий власть в Беларуси аппарат чиновников тоже не сидит без дела: недавно они запретили выдачу паспортов в белорусских посольствах и консульствах. Это значит, что при окончании срока действия документа нужно будет вернуться в страну. Напомнить историю про лайки?

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Паспорт дочери заканчится через два года. Что делать – не знаем, пока отходим от первого шока. А еще морально прибиты тем, что недавно латвийские власти закрыли один из двух пограничных пунктов пропуска с Беларусью. А до этого так поступила Литва и Польша.

Но жизнь идет и лето выдалось отменное! Год пролетел в решение бытовых вопросов, но, к сожалению, их список так и не уменьшился. А юридических нюансов становится только больше: последние новости таковы, что власти Латвии решили конфисковать автомобили на белорусских номерах, если они не переоформлены на латышские за три месяца со дня ввоза в страну. А официальный Вильнюс и вовсе обнуляет выданные белорусам ВНЖ, если те ранее служили в армии или были пожарными.

Конечно, есть еще десятки вопросов связанных с медициной, дошкольным образованием, работой, налогами, да и вообще всем! Стартовать в тридцать пять – сложно. Это такая ежедневная гонка, где проиграть – значит оказаться в руках белорусских властей. А уж те ребята закинут в камеру и будут таковы.