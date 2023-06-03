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Политические эмигранты на Кавказе: Метафора на память

Наш азербайджанский автор живет среди русских эмигрантов. Она удивлена тем, как мало интереса они, и не только они, проявляют к другим авторитарным странам.

Foto: epa

Так получилось, что весь минувший год я прожила среди российских политэмигрантов в Тбилиси. В том числе, и под одной крышей – в съемной квартире с четырехметровыми потолками, хрустальной люстрой и пианино. Такая роскошь неизменно восхищала наших многочисленных гостей, тоже эмигрантов. Некоторые приходил на один вечер, другие задерживались, пока не найдут постоянное пристанище.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Поначалу все это было мне очень интересно: куча новых людей, их истории, разговоры о политике.

Потом стало утомлять.

А потом появилось ощущение, что я тут лишняя.

Я хорошо понимаю этих людей – ведь я сама эмигрантка из авторитарной страны (из Азербайджана) со сложной политической ситуацией. Но почти никто из моих новых знакомых ничего не знал о ситуации в моей стране. И обо мне самой ничего не знал и не спрашивал. Они жили в слишком плотном пузыре и были слишком поглощены собой, уверены в уникальности и важности того, что с ними происходит. И порой мне казалось, что, ожидая внимания и сочувствия к себе, они при этом считают проблемы политэмигрантов из других стран чем-то незначительным.

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Большинство мировых медиа тоже эксплуатирую тему миграции из России. Другие политэмигранты никому не интересны – ведь их страны не такие большие и страшные, как Россия. А Евросоюз отказывается от российского газа и ужасается путинским репрессиями, но при этом спокойно договаривается о поставках газа с Алиевым, делая вид, что не замечает репрессий в Азербайджане.

Я пишу все это и мне стыдно. Будто ревнивую истерику закатила. Будто злословлю за спинами всех тех, с кем провела минувший год. Тех, чьи имена и лица я вскоре забуду, а они забудут меня. Но некоторые все же запомнятся. Например, Денис – сорокапятилетний художник-акционист с глазами любознательного подростка.

Денис был одним из немногих встреченных мною российских эмигрантов, который не вел себя как российский эмигрант. В нем не было ни пафоса, ни драматизма, он мало говорил о себе и почти всегда в ироническом ключе. Хотя в русскоязычной Википедии ему посвящена длиннющая статья. Всегда дружелюбный и безмятежный, он держался особняком, немного в стороне от прочей эмигрантской тусовки.

Он прожил у нас месяца два, пока получал гуманитарную визу во Францию. По утрам стоял на голове. Снимал видео-дневник. Полушутя сетовал, что в России был татарином, а во Франции будет „русским“. И рисовал настольную игру-квест в виде стилизованной географической карты.

Перед отъездом в Париж Денис устроил прощальную вечеринку. И, подняв бокал томатного сока, сказал:

„Не знаю, как будет дальше, но я рад, что получил новую фишку и перехожу на следующий уровень“.

Мне не близка игровая терминология. Но тут я залюбовалась столь простой и емкой метафорой для стремления к переменам, для движения вперед по своему жизненному маршруту… Для чувства, знакомого, наверно, каждому эмигранту. И я оставила эту метафору себе на память.

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Kolumne Война и мир – дневник

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Журналист и писатель из Азербайджана. На данный момент живет в Грузии.

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