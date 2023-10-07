Эмигранты из России : Война, которая улучшила жизнь

Эмиграция – дело сложное. Но некоторые вещи лучше делать за границей, чем дома. Во время войны это трудно открыто признать.

О том, что россиянам, уехавшим из-за страны после начала войны, живется непросто, говорят все – от них самих до СМИ и оппозиционных политиков и общественных деятелей в изгнании. То проблемы с документами, то дискриминация и так называемая „отмена русской культуры“, то власти Евросоюза грозятся отбирать машины на въезде в Европу, да и все прочие сложности вынужденной эмиграции.

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А вот о том, что война улучшила жизни многих уехавших, не говорит никто – при этом такие люди есть. Но об этом принято молчать.

В мае 2023 года журналист Ян Шенкман, который теперь живет в Ереване, написал в своем Фейсбуке пост, который вызвал скандал. „Я стал лучше зарабатывать, живу в прекрасном месте, лучше, чем жил в Москве. Меня все уважают, чего в Москве и в помине не было, и даже иногда узнают на улицах. Каждый день происходит что-то хорошее, новые проекты, интервью, интересные встречи. И в целом мне стало лучше. Я стал спокойнее, добрее, увереннее в себе, чаще улыбаюсь. А все потому что идет война“, – вот лишь часть того, что он написал.

И многие, я знаю, могли бы подписаться под этими словами – но осудили его. Потому что сказать вслух, что твоя жизнь в изгнании не стала хуже, не говоря уже о том, что улучшилась, – верх цинизма и бессердечия на фоне трагедии, происходящей каждый день в Украине.

Одна моя знакомая с инвалидностью переехала в Берлин, и сидя со мной в тамошнем кафе, с воодушевлением рассказывала мне, что в Германии она получает лучшее медицинское обслуживание, чем в России. Там более развита доступная среда и инклюзия, а отношение окружающих к людям с физическими ограничениями ее просто окрылило. Она говорила, что впервые в жизни почувствовала себя свободным и красивым человеком.

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Еще у меня есть приятель журналист, очень молодой и талантливый. Переехав в Литву в марте 2022 года, он получил поддержку от европейского фонда, быстро нашел работу в независимом медиа в изгнании, потом еще одну – в другом медиа. Его карьера стремительно идет вверх, зарабатывает он сейчас столько, сколько в России даже не мечтал. При этом никакая цензура его не ограничивает, и спит он спокойно, не боясь, что на рассвете в его дверь вломятся российские силовики, чтобы отправить его в тюрьму за то, что он делает свою работу.

Я часто думаю в этом ключе и про себя. Сказать, что моя жизнь в Риге стала лучше, чем была в Москве, я не могу. Но и хуже она не стала: здесь, как и там, я снимаю нормальную квартиру и не умираю с голода. Рига – красивый и комфортный город, где рядом море и сосны. Моя работа тоже со мной – благодаря пандемии, при всем ее ужасе, удаленная работа стала нормой.

Да, я не могу видеться с родными – но я с ними на связи, не могу быть рядом с частью друзей – но здесь у меня появились новые. Да, у меня как будто нет больше дома и здесь я никто – зато парадоксальным образом я чувствую себя в большей безопасности. Ну а внутренний ужас от того, что все пошло не по тому сценарию, как я хотела, я оставлю при себе. Мечтаю ли я, чтобы война кончилась и я смогла вернуться в Москву? Безусловно. Станет ли моя жизнь там лучше? Не факт.

Это сложная тема, но и жизнь – сложная вещь. Уместить эту сложность в голове – непростая задача, но без этого никак.