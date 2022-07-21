5869254

Русские беженцы в ЕС: Без права на воссоединение

Жизнь в бегах всегда трудна. Российских беженцев считают в ЕС угрозой общественному порядку.

Ein verhafteter Demonstrant wird von mehreren Polizisten abgeführt

Москва: арестован антивоенный демонстрант. 13 марта 2022 г Foto: Imago

После 24 февраля ускорился исход из России независимых журналистов. Их работа и раньше была непростой, а теперь, при военной цензуре, стала вдвойне опасной. Большинство едет в безвизовые страны. „Пересидеть“ первый шок и решить, как быть дальше. Редким счастливчикам Европа помогает с бумагами.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

В марте, когда Роскомнадзор заблокировал „Бумагу“, я выехал в Эстонию со своей девушкой. Наш план был – провести несколько дней у друзей и искать пути легализации хоть где-нибудь. Узбекистан, Киргизия, Турция – страны, о которых мы не знаем почти ничего, видятся вероятными пунктами назначения. Может Латинская Америка? Смелая мечта для тех, у кого на руках только пара тысяч евро наличными.

Весомее оказывается социальный капитал. Эстонские друзья изо всех сил ищут мне работу. Первые варианты: кровельщик, укладчик бетонных полов, не годятся. Даже рискни работодатель доверить вчерашнему репортеру такой труд – рабочую визу под вакансию с зарплатой ниже средней получить почти невозможно. И вот шанс! Таллиннская газета „Деловые Ведомости“ ищет автора. Собеседование, пара пробных заданий – и я сотрудник европейского медиа.

taz по-русски

Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Но 7 апреля Эстония объявляет, что виз, позволяющих весь год находится в стране, и видов на жительства россиянам больше не выдает. Радость сменяется шоком. Приходят разъяснения: пробовать можно, если вы уже въехали в страну и получили разрешение на работу.

Полицейская, принимающая документы, встречает грозно: „Мы не выдаем визы русским. Зачем вы пришли?“. Настаиваю, и спустя две недели все же получаю визу D. Огромная удача. Большинство россиян и белорусов, которых местные фирмы готовы взять на работу, получают отказ: „Вы представляете угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, международным отношениям или здоровью (общества) населения“. Те, кому не везет – с запретом на обжалование, некоторые – с требованием покинуть страну.

Еще сложнее с релокацией супругов. Мужу коллеги-журналистки отказывают как раз с формулировкой про безопасность общества. Впереди апелляция. К тому же после 28 мая Эстония ужесточает закон об иностранцах. Работники с визой D больше не могут просить об аналогичном статусе для жен и мужей, это возможно только для держателей ВНЖ. Учитывая, что россияне его получить не могут, это правило почти наверняка обрекает на разлуку с семьей.

Журналистам – вдвойне нелегко. В России их в лучшем случае ждет вынужденное молчание, в худшем – штрафы или тюрьма. Выбирать между любимым человеком и призванием? Перспективы тонут в тумане войны.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

Kolumne von

журналист, работает в независимом петербургском издании „Бумага“. Он уехал из России.

Themen

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

Spenden für die Ukraine

Wir alle wollen angesichts dessen, was mit der Ukraine derzeit geschieht, nicht tatenlos zusehen. Doch wie soll mensch von Deutschland aus helfen? Unsere Ukraine-Soli-Liste bietet Ihnen einige Ansätze fürs eigene Aktivwerden.

▶ Die Liste finden Sie unter taz.de/ukrainesoli

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Leser*innenkommentare

Ihren Kommentar hier eingeben