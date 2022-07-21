Русские беженцы в ЕС : Без права на воссоединение

Жизнь в бегах всегда трудна. Российских беженцев считают в ЕС угрозой общественному порядку.

После 24 февраля ускорился исход из России независимых журналистов. Их работа и раньше была непростой, а теперь, при военной цензуре, стала вдвойне опасной. Большинство едет в безвизовые страны. „Пересидеть“ первый шок и решить, как быть дальше. Редким счастливчикам Европа помогает с бумагами.

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В марте, когда Роскомнадзор заблокировал „Бумагу“, я выехал в Эстонию со своей девушкой. Наш план был – провести несколько дней у друзей и искать пути легализации хоть где-нибудь. Узбекистан, Киргизия, Турция – страны, о которых мы не знаем почти ничего, видятся вероятными пунктами назначения. Может Латинская Америка? Смелая мечта для тех, у кого на руках только пара тысяч евро наличными.

Весомее оказывается социальный капитал. Эстонские друзья изо всех сил ищут мне работу. Первые варианты: кровельщик, укладчик бетонных полов, не годятся. Даже рискни работодатель доверить вчерашнему репортеру такой труд – рабочую визу под вакансию с зарплатой ниже средней получить почти невозможно. И вот шанс! Таллиннская газета „Деловые Ведомости“ ищет автора. Собеседование, пара пробных заданий – и я сотрудник европейского медиа.

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Но 7 апреля Эстония объявляет, что виз, позволяющих весь год находится в стране, и видов на жительства россиянам больше не выдает. Радость сменяется шоком. Приходят разъяснения: пробовать можно, если вы уже въехали в страну и получили разрешение на работу.

Полицейская, принимающая документы, встречает грозно: „Мы не выдаем визы русским. Зачем вы пришли?“. Настаиваю, и спустя две недели все же получаю визу D. Огромная удача. Большинство россиян и белорусов, которых местные фирмы готовы взять на работу, получают отказ: „Вы представляете угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, международным отношениям или здоровью (общества) населения“. Те, кому не везет – с запретом на обжалование, некоторые – с требованием покинуть страну.

Еще сложнее с релокацией супругов. Мужу коллеги-журналистки отказывают как раз с формулировкой про безопасность общества. Впереди апелляция. К тому же после 28 мая Эстония ужесточает закон об иностранцах. Работники с визой D больше не могут просить об аналогичном статусе для жен и мужей, это возможно только для держателей ВНЖ. Учитывая, что россияне его получить не могут, это правило почти наверняка обрекает на разлуку с семьей.

Журналистам – вдвойне нелегко. В России их в лучшем случае ждет вынужденное молчание, в худшем – штрафы или тюрьма. Выбирать между любимым человеком и призванием? Перспективы тонут в тумане войны.