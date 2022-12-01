Экоцид в Черном море : Мертвые дельфины на одесском пляже

Многие животные погибают во время бомбардировок в Черном море. Oни получают очень сильную акустическую травму, что приводит к смерти.

Наконец-то я могу прогуляться возле моря. С приходом осени таблички „Осторожно, мины!“ убрали на многих одесских пляжах, доступ к воде открыт. Заходить в воду по-прежнему опасно, но одесситы рады хотя бы потрогать море рукой. Во время одной из своих прогулок по любимым пляжам, я обнаружила страшную находку. На берег выбросило мёртвого дельфина.

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Я позвонила знакомому экологу, который вместе со своими коллегами прибыл на пляж в течение часа. Трогать животное или передвигать его до приезда специалистов категорически запрещено. Так как экологам необходимо выяснить причину смерти дельфина.

До войны дельфины гибли в основном из-за браконьерских сеток. Об этом свидетельствовали характерные травмы плавников. На обнаруженном мной мертвом дельфине не было ранений или других травм, которые могли бы привести к гибели.

Причиной смерти, по выводам экологов, стали бомбардировки в море и гидролокаторы, которые есть на военных кораблях. В акватории Черного моря с начала войны на постоянном боевом дежурстве находится с десяток российских военных кораблей. Гидролокаторы, установленные на военных кораблях, издают сильные звуковые волны. Дельфины попадают в зону облучения навигационных суден, и их собственные органы навигации и эхолокации выходят из строя. То есть, дельфины и другие китоподобные млекопитающие Чёрного моря получают очень сильную акустическую травму, что приводит к смерти.

Я была невероятно огорчена, узнав, что такие находки с момента начала войны в Украине частое явление. Экологи сообщают о настоящем экоциде и называют страшные цифры. На территории в шесть километров за период войны было обнаружено сорок четыре погибших дельфина.

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Доктор биологических наук национального природного парка „Тузловские лиманы“ Иван Русев сообщил о выявленных пяти тысячах погибших представителей китоподобных в черноморской акватории. Море выбрасывает на берег только пять процентов от всех погибших животных. Остальные девяносто пять процентов опускаются на дно моря и с берега их выявить невозможно.

То есть, по словам экологов, приблизительное количество погибших китоподобных трёх видов в акватории Чёрного моря – пятьдесят тысяч. Для сравнения: до начала войны от рук браконьеров за такой же период на территории в сорок четыре километра было обнаружено максимум четыре погибших дельфина.

Одесские правоохранители открыли уголовное производство по причине массовой гибели дельфинов и других китоподобных Чёрного моря. Спасти самых добрых и умных черноморских жителей может только окончание войны и вывод российских военных кораблей из нашей акватории.