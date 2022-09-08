Школа во время войны : Обучение в безопасности

Новый учебный год начался в Украине 1 сентября – несмотря на войну. Те, кто хочет, учатся онлайн. А русский язык теперь только факультативно.

Многие из украинцев так и не почувствовали весну или лето. По ощущениям, у нас до сих пор зима и закончится она с окончанием войны. О неминуемо приближающейся осени напомнили всем учителя. Они заявили, что дети всё равно должны учиться и первого сентября всех ждут в школе.

Вначале планировали очное обучение, то есть школьники должны сидеть за партами в учебном заведении, а не дома за компьютерами. Но после проверок, оказалось, что многие школы не оборудованы бомбоубежищами, и в случае ракетных атак детям некуда будет бежать.

Лицей моих детей находится рядом с областной военной администрацией. Поэтому я сразу приняла решение, что сыновья будут обучаться дома. Так решили и остальные девяносто семь процентов родителей украинских школьников в Одессе.

Накануне учебного года нам было предложено выбрать форму обучения. Почти все проголосовали за то, что посещать учебные заведения сейчас небезопасно и учиться надо онлайн.

Тем не менее, в нашем городе набралось три тысячи школьников, которые готовы пойти на риск ради получения знаний за партой. Для них в Одессе будут работать тридцать три школы. Это учебные заведения, которые прошли все необходимые проверки. Местный департамент образования не публикует адреса и номера этих школ в целях безопасности, однако, всем родителям в приватных сообщениях дадут необходимую информацию.

В прошлом году в одесских школах обучались сто тридцать четыре тысячи учеников. Многие дети уехали заграницу и там начнут образовательный процесс. Их места в Одессе займут дети из других областей Украины, которые вынужденно переехали сюда, спасаясь от войны.

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В списке предметов останутся только главные: математика, украинский язык, иностранный язык, химия, физика и история Украины. Время урока сократят. Русский язык в школе больше учить не будут. Возможен только факультатив, в случае, если родители напишут соответствующий документ. Такие предметы, как рисование и физкультура, тоже можно будет проходить по желанию.

Мои сыновья Тимофей и Денис обрадовались тому, что не придётся сидеть в школе. Хотя они очень соскучились по своим одноклассникам и общению с ними. Но, дома всё же спокойней и рядом есть бомбоубежище. Недавно ребята собрали свои учебники, зашли в библиотеку и сдали их с запиской: „Хорошей учебы. Добро пожаловать в Одессу!“

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Их книги получат дети переселенцев. Сами же мальчики будут учиться по онлайн-учебникам через интернет. Так как в стране острая нехватка бумажных изданий: часть учебников уничтожена в школах, которые разбомбили российские ракеты, часть вывезена за границу и у родителей нет возможности их передать обратно. Допечатывать сейчас страна не может.

Удивительно наблюдать, как мы – украинцы, всеми возможными способами пытаемся сохранить ритм привычной жизни. Полгода мы живём в состоянии войны, но отчаянно стараемся ни морально, ни физически не сдаваться. Хотя проходим сейчас, пожалуй, самый сложный урок в нашей истории.