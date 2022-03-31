Украина и Беларусь : Реакция на интервью Зеленского

Путину не обязательно ссорить между собой славян. Они сами отлично справляются.

Несколько дней назад Владимир Зеленский дал интервью российским независимым СМИ. Роскомнадзор (который в интернете тут же назвали РоскомПозор) потребовал от СМИ РФ отказаться от публикации этого интервью. Ведомство заявило, что в отношении изданий, взявших это интервью, начата „проверка для определения степени ответственности“.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Этот запрет был прекрасным пиар-ходом как шутят люди, а то они могли пропустить этот ролик на Youtube.

„Я не смотрела, но интервью очень сильное. Настоятельно рекомендую другим тоже не посмотреть. Вредно это, думать ещё начнёте!“ – пишет один пользователь фактически запрещенного Facebook из России. „Это – Президент здорового человека, а не президент курильщика“ – отвечает ему подруга, отсылаясь к популярному мему.

Белорусский сегмент „интернет-воинов“ же повел себя странно.

Зеленский сказал: „Если мы можем закончить войну, а Лукашенко будет чувствовать от этого, что он снова в доме хозяин, – да ради бога. Мне, честно говоря, все равно. Это вообще выбор белорусов, а точно не наш“.

Большинство услышало, что никакого понимания ситуации в Беларуси у украинского президента нет. Его обвинили, что ракетных ударов и вторжения с территории Беларуси можно было бы избежать если бы в 2020 Украина поддержала демократические силы Беларуси вместо продолжения торгового бизнеса с Лукашенко.

Другая часть не поняла этих обид. Если бы Зеленский не заработал на сделках с Беларусью, не было бы сейчас у него боеспособной армии. Потому что война всё равно бы случилась, слишком долго её готовила Россия. Это всегда палка о двух концах, и в итоге, дело политика – защита интересов своего государства и своих граждан, в данных условиях, когда нужно выиграть время, а не иностранные вопросы.

И разве в 2020 Зеленскому стоило вводить на чужую территорию свою армию, стать подобным Путину? Тогда бы войне быть в Беларуси. И не было бы Гомеля, как сегодня нет Мариуполя. Да, не надо мириться с тем, что нужно „принять, что нас ненавидят“, а нужно максимально рассказывать про то, как беларусы помогают Украине, как рискуют наши добровольцы. И доносить это в Украину и весь мир, а не ширить пропасть между нами. Но нашу проблему никто за нас не решит. Что вполне дипломатично сообщил Зеленский.

Можно сколько угодно обвинять его команду в недостаточной подготовке интервью, но тот факт, что президент Украины вышел не в костюме с галстуком, а в мятой футболке, и говорил с каждым будто он не на протокольном мероприятии, а на кухне с бокалом пива, и простыми словами пытается объяснить свою позицию – остается фактом. Живой, искренний, уставший и не спящий уже месяц человек, который пытается защитить свой дом и избежать новых жертв.