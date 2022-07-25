Oппозиция в Беларуси : Беларусь под оккупацией Кремля

В Беларуси оппозиционеров до сих пор приговаривают к длительным срокам заключения. С началом войны на Украине Беларусь оказалась в стороне от СМИ.

Я прекрасно понимаю, что сегодня в фокусе мировых СМИ война в Украине. И что беды нас, белорусов, отошли на дальний план. Но, умоляю, услышьте и наш крик боли.

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Журналистка Екатерина Андреева, моя подруга, 13 июля закрытым судом приговорена к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы по статье 356 УК (Измена государству). Это обвинение Андреевой, уже отбывающей наказание по другому уголовному делу, было предъявлено весной текущего года.

„Подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь“. Что же она сделала?

В ноябре 2020 года Екатерину Андрееву вместе с коллегой–оператором признанного позже экстремистским телеканала „Белсат“ Дарьей Чульцовой задержали во время стрима на „площади Перемен“. Обеим предъявили обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и приговорили к 2 годам тюрьмы, а также поставили на профилактический учет как склонных к экстремизму.

„Я получила больше, чем Солженицын“, – грустно пошутила при вынесении нового приговора Катя. Когда зачитывали эту цифру, она иронично улыбалась и вела себя со спокойным достоинством.

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Действительно, Александр Солженицын при Сталине в 1945 году получил 8 лет лишения свободы. Катя путём сложения двух приговоров – 8 лет и 3 месяца.

На следующий день был вынесен приговор Дмитрию Дашкевичу и его жене Насте. Прокурор требовал 1.5 года лишения свободы из них каждому за участие в протестах в 2020 году. Несмотря на то, что у пары было уже трое маленьких детей, а Настя ждала четвертого. Родившийся недоношенным месяц назад Нил мог бы стать первым в мире политическим заключенным-младенцем…Судья проявил „милость“, Насте присудили 3 года „домашней химии“. Это значит, что она будет с детьми, но постоянно подвергаться проверкам, в случае нарушения правил – она отправляется в тюрьму, а дети в приют.

Я четко осознаю, что рассказывая вам это я и сам „изменяю Родине“ и могу сесть в тюрьму на срок от 7 до 15 лет. Мне страшно. Но я не могу иначе.

Особенно теперь, когда украинцы обвиняют всех белорусов в пособничестве Путину. „С вашей территории летят ракеты!“ Но нас никто не спросил, хотим ли мы предоставить свои полигоны российской армии. Это решение принял один человек – Лукашенко. Остановить его голыми руками мы просто не могли. Мы можем только волонтерить и собирать деньги в других странах, вести партизанскую работу здесь, рискуя жизнью, ведь Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор существует смертная казнь.