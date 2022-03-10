Война в Украине : Это трудно осознать

Гуманитарная помощь не приходит в город, штатские не выходят, люди в отчаянии. Репортаж из осажденного Мариуполя.

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Мариуполь taz | 9 марта, около 16.00 российский самолет сбросил две авиабомбы на детскую больницу в Мариуполе, полностью уничтожив родильное отделение. Количество жертв среди женщин и детей устанавливается. Однако уже точно известно – погибли десятки беззащитных людей.

Это трудно осознать, описать словами и дать какую-то оценку, чтобы остаться в рамках приличной лексики.

Бесконечные 14 дней Мариуполь находится под постоянными обстрелами реактивной артиллерии. В полной блокаде. Без воды, еды, света, связи. С острым дефицитом медикаментов.

То, что происходит в Мариуполе – это геноцид людей, которые еще две недели назад вполне лояльно относились к россии. Сегодня в их сердцах живет только два чувства – страх и ненависть к россии.

Гуманитарный конвой

Сегодня уже в пятый раз в Мариуполь пытается прорваться гуманитарный конвой с такими необходимыми для мариупольцев продуктами и медикаментами. Все предыдущие попытки были неудачными.

Гумконвой выехал из Запорожья в сопровождении Красного Креста. Ведет колонну очень отважный человек, мариуполец (в целях безопасности не можем называть его имя).

„Вчера, 8 марта, под городом Орехово наши машины попали под обстрел „Градами“ (вид реактивной артиллерии в РФ – ред.). Чудом никто из водителей не пострадал. А вот машины были посечены изрядно. Слава богу, они не потеряли способность ехать. Мы вынуждены были вернуться на безопасную площадку. Сегодня двинулись в путь снова. Уже другой дорогой. Но под городишком Гуляй-Поле снова попали под обстрел, а еще уперлись во взорванный мост. Но мы не сдаемся. Кружимся тут в поисках безопасного пути. Наша цель – прорваться в Мариуполь любой ценой“, – рассказал он.

По состоянию на 18.00 колонна все еще не доехала до места назначения.

Гуманитарный коридор

Мариупольцы, которых фактически режим путина взял в заложники, мечтают только об одном – о возможности выйти из блокады и оказаться в безопасном месте.

Украинские власти продолжают вести переговоры с российской стороной о предоставлении гуманитарного коридора для эвакуации мариупольцев. И на словах РФ даже соглашается установить режим тишины и предоставить мирным людям возможность покинуть заблокированный город. Но цинизм ситуации в том, что уже трижды российская армия открывала огонь по колонне людей.

Это война на уничтожение украинского населения. Иную оценку сложно этому дать.

Но есть и хорошие новости. 6 марта колонне частного автотранспорта таки удалось прорваться из Мариуполя. Это было очень опасно. Но нескольким сотням человек удалось спастись. Среди них был католический священник отец Павел. Вот что он рассказал.

„Мы не стали ждать официального старта колонны, поехали сразу, как услышали, что будет гуманитарный коридор. Подъехали к ПортСити, там уже было несколько машин, и мы тронулись, одна за другой.

Людей в машинах много. Женщины с детьми, беременные, старики… Мы проехали украинский блокпост в направлении Запорожья. Это был единственный украинский блокпост. Дальше – враги.

Россияне пока закрепиться не успели. Они просто стоят на трассе, дежурят, всех останавливают.

Первую их заставу мы проехали без проблем. Нас остановили с виду буряты, сказали, что они представляют власть „ДНР“, попросили наши документы и пропустили. На втором посту уже под дэнээровцев не косили. Просто выразительным российским акцентом попросили документы и обыскали машины. Проблемы у нас начались на повороте в село Федоровка. Мы издалека увидели большую очередь автомобилей, которые скопились там и не имели возможности ехать дальше. Подъехали, и все стало ясно.

На этом посту стояли люди в другой военной форме. Они просто сказали, что ни одного мужчину не пропустят. Ни священников, ни водителей – никого. Но ведь женщины не имели прав, не умели управлять автомобилем. Беременные, дети, женщины, старики все стояли и умоляли пропустить их. Но они были как без сердца.

Мы простояли так около пяти часов. Люди были измучены, бессильны. Здесь к нам вышел поселковый голова села рядом и предложил ночевку. Мол, можно по домам разместиться, можно в школе, которая сейчас шалит.

Но люди боялись ехать, думали, может, всех заведут куда-то, а потом расстреляют. Очень все напуганы. Но когда стало смеркаться, выхода не было. Нельзя оставаться ночью в поле. Все машины двинулись в сторону села.

Ночью местные подсказали нам сельские дороги, по которым можно было объехать российские блокпосты. Мы рискнули, поехали. Так и спаслись“.

К сожалению, сотни тысяч людей в Мариуполе все еще ждут своего спасения.

Братские могилы

Долгое время городские власти не называли даже приблизительное число жертв российской агрессии в Мариуполе. Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы не в состоянии обследовать наиболее пострадавшие от обстрелов районы.

Но вот вчера предварительные данные о количестве погибших было озвучено муниципалитетом – 1300 человек погибших. Сегодня это число, после авиаудара по детской больнице, увеличилось еще на несколько десятков человек.

Трупы людей просто валяются на улицах. Их не успевают убирать. Их негде хоронить.

1-2 марта, когда в городе еще оставался свет, руководитель одной из крупнейших ритуальных компаний Мариуполя Николай Сапаров обратился к горожанам и объяснил, что ритуальщики не могут совершать захоронения на городских кладбищах, которые находятся под обстрелами. Поэтому он посоветовал жителям самостоятельно упаковывать умерших и привозить их в морг. Там тела погибших хранили до более спокойных времен. Но потом город вообще остался без света. И что сейчас с теми телами – неизвестно, потому что холодильники без света не работают.

Михаил К., который сейчас находится в Мариуполе, говорит, что некоторые люди хоронят сами своих погибших прямо в парках или в частных огородах.

Со вчерашнего дня коммунальные службы начали хоронить погибших в больших братских могилах на территории закрытого кладбища в центре города. Уже более 50 лет это старинное кладбище не работает, там никого не хоронили, и городские власти думали там сделать мемориал Некрополь, что-то вроде Лычаковского кладбища (памятный мемориал во Львове – ред.). Но Путин превратил нашу реальность в сплошной кошмар, и теперь старое кладбище расконсервировано.

Только вчера там в братской могиле похоронили около 100 погибших. Кто они, удастся ли когда-нибудь идентифицировать этих людей – это большой вопрос, ответ на который мы будем искать уже после войны.

Автор – украинский журналист, проживающий в Мариуполе.