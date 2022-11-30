Повседневная жизнь в Украине во время войны : Привычки нас губят

Несмотря на войну и бомбардировки, жизнь продолжается. Будь то размышления о личности. Или во время танцев в клубе.

Уже несколько дней Херсон вернулся домой. Теперь свободный Херсон. Этот город всегда у меня ассоциировался с арбузами, да и не только у меня. Уже представляю как мы снова будем есть наши арбузы. Херсонские арбузы – украинские арбузы. Арбуз – символ Херсона. Даже в рекламах начала фигурировать эта сочная тыквина.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Но я в Киеве и мне не до арбузов. Купил бутылку рома по скидке и жду своих друзей в центре поляны. Очень много людей. Попивая ром, я наблюдал как молодеж радуется и веселиться. Было слышно „за Херсон“, „слава Украине“ „слава нации“. В те моменты я понимал что мы как раз то поколение, которое ничего не боится. Поколение которое себя идентифицирует, знает кто они есть и что нас всех объединяет.

Единственное непонятно мне почему они танцевали под русские песни. Как будто нет украинских исполнителей, украинской хорошей музыки. А может быть это уже настолько к нам въелось что мы и не осознаем этого.

Конечно, мы привыкли слушать русскоязычных популярных, трендовых исполнителей. От привычек сложно избавиться, но и привычки нас губят. Мы говорим на русском языке, потому что наши родители так говорят, а родители говорят, потому что их родители так говорят. A тогда время другое было. И мне кажется, как раз мы можем прервать эту цепочку, показать свою идентичность, показать свою культуру.

На фронте люди показывают свою позицию действием, мы же можем показать свою словом. У нас всех одно желание, только этот путь труден и требует времени.

Мне надоело думать об этом. Я решил поехать в клуб, и и там отпраздновать. Друзья меня не поддержали, так как хотели дальше пить и их лень взяла верх, а мне хотелось не думать. От мыслей очень сильно себя изнемогаешь. Клуб находится в подвальном помещении недалеко от памятника „Героев Крут“.

Внутри 2 барные стойки и 2 танцевальных площадок, в каждом разная музыка и зона для курения между ними. В первом помещении огромный светомузыкальный шар, лучи которого разноцветные, теплые, приятные, с такой же доброй музыкой. Во втором бодрящее техно с прожекторами, вспышками и балдёжным ритмом (бам бам бам бам). Мне нравится второе.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

В основном ничего не поменялось, те же люди, та же музыка, те же коктели. Разница только в том, что когда приходит оповещение на телефон, что воздушная тревога, на секунду вспоминаешь что идет война в стране. А потом осознаешь что и так находишся в подвальном помещении, то есть в укрытии, и тем самым уже в безопасности. И дальше танцуeш.