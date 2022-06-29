Украинские гуманитарные организации : Спасать жизни как волонтер

В городе Львове, недалеко от польской границы, украинцы помогают другим выехать из страны на Запад. Это утомительно. И часто также опасно.

Я должен был встретить женщину на львовском вокзале в 10 утра. Меня попросил об этом мой близкий друг, как и я состоящий в гуманитарном штабе „Спільна Мета“. Тогда я ничего о ней не знал, только то, что ей нужна помощь.

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Как волонтер я отвожу переселенцев на границу, помогаю иностранным журналистам, принимаю коробки с гуманитарной помощью из-за границы и отвожу людям, готовым поехать в горячие точки страны, чтобы доставить нуждающимся. Это стало моей нынешней профессией. Штаб нашей волонтерской организации в квартире моей подруги Софии, куда я и переехал в начале войны.В ночь перед тем, как я должен был отвести женщину на границу, воздушная тревога длилась пять часов.Как и обычно, мы прятались в подвале дома, куда приходили все жители после сигнала сирены. Там было холодно, поэтому быстро уснуть не вышло.

Поспав часов 4 от силы, я поел запаренной овсянки и отправился на вокзал чтобы эвакуировать женщину. Она была счемоданом, сумкой, матрасом и котиком. Загрузил всё в машину (котика она взяла с собой на заднее сиденье) и мы отправились на границу с Польшей в город Ягодин (часа 4 езды со Львова).Перед выездом мы скурили по сигарете, тогда я заметил как у неё тряслись руки при каждой затяжке. Она приехала с восточной Украины. По ту сторону границы её должна была встретить дочь.

Как-то она меня спросила „Почему я такой серьезный и напряженный?“, а у меня мысли как моя мама под сиренами продолжает работать на Славянской ТЭС, думаю как и куда ей уехать вместе с моей сестрой, так как война может опять вернутся в мой родной город. Ответил „Дорога требует концентрации“.На обратном пути я пробил колесо и остановился посреди поля. Я был один, вокруг никого, и услышал взрывы где-то неподалёку, будто что-то где-то падает и взрывается. Мне стало не по себе, я быстро начал менять колесо(хорошо что у меня была запаска, но я никогда не менял колесо ранее). Но моя спешка ни к чему хорошему не привела и ничего у меня не выходило.

Спустя час, парни на бусе, что проезжали мимо, помогли мне. И я грязный, весь в земле от попыток сам поменять колесо, поехал дальше. К девяти часам (комендантский час начинается в 10 вечера) я добрался до Львова уставший, грязный, истощенный, но довольный, потому что возможно спас человеку жизнь.

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Я ложусь в кровать, в надежде что в этот раз высплюсь, чтобы были силы помочь с коробками, отсортировать гуманитарку и, возможно, спасти хотя бы еще одну жизнь.