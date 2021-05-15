Культура памяти в Беларуси : Воздушные шары вместо танков

Как прошло празднование Дня Победы во Второй мировой войне. Янка Беларус рассказывает о жизни в стране в эти тревожные времена. Эпизод 83.

9 мая в Беларуси отмечали День Победы во Второй мировой войне. В стране, где погиб каждый третий, 76 лет это всё ещё важный день, но это не праздник, а день скорби и уважения к оставшимся в живых немногочисленным ветеранам.

В прошлом году, в самый разгар первой волны COVID-19 Лукашенко потребовался провести парад в центре города. Ни в одной стране такая нелепая затея не пришла в головы глав государства, а наш президент, видимо, в детстве так и не наигрался в „солдатики“. Тот парад собрал рекордно низкое количество зрителей, даже российские военные отказались от участия в нём.

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В этом году парада не было, Лукашенко решил ограничиться возложением венков, концертами и салютом идеологически „правильных“ цветов: красного и зелёного. Несмотря на то, что экологи были против выпуска в небо во время одного из концертов 4000 гелевых шаров, он состоялся. Я очень надеюсь, что птицы не сильно пострадают, как и не сильно будет загрязнено место падения этих шаров – убирать этот токсичный мусор с земли и воды государство не собирается.

Впрочем, оно не собиралось в этом году финансово помогать и оставшемуся небольшому количеству ветеранов. Изначально в Министерстве труда заявили, что разовые выплаты не предусмотрены. Тогда гражданская инициатива BYSOL запустила срочный сбор на выплату для ветеранов.

7 мая ситуацию прокомментировал Лукашенко и пообещал, что все участники войны обязательно получат разовую помощь прямо ко Дню Победы. Он заявил, что для поддержки ветеранов выделены немалые средства (около 20 миллионов евро). В Беларуси осталось в живых 3337 участников той войны, что на 1469 меньше, чем годом ранее. И вот инвалидам войны выдали по 487 евро, узникам концлагерей по 227 евро.

Не надо быть математиком, чтобы задать вопрос: а где остальные деньги, Саша? (Саша – уменьшительное от имени Александр (Лукашенко), если в подобном тоне можно говорить бывшему президенту с людьми, то я разрешаю это и себе, – прим.автора).

Недавно немецкие адвокаты подали заявление в федеральную прокуратуру Германии от имени пострадавших от пыток беларусов из-за совершенных преступлений против человечности. „В целом действия властей можно назвать только зверскими“, – отметили адвокаты. Знаете как на это отреагировал Лукашенко? „Не наследники фашизма будут меня судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?“

Даже если закрыть глаза на недопустимость высказываний таким хамским образом главой государства своего недовольства, то хотелось бы напомнить бывшему президенту, что Германия свои ошибки признала, покаялась и выплатила компенсации пострадавшим. И именно эта страна и имеет полное право осуждать фашизм, поднимающий голову в 21 веке в Европе. И именно немцы являются прямыми наследниками 12 Нюрнбергских процессов, то есть опытными судьями над преступниками против мира и человечества.

Но Лукашенко, хоть по образованию и „историк“, такой же профессионально непригодный как и президент. Ничего не помнит, ничего не анализирует. Впрочем чего ожидать от человека, который утверждает, что его отец погиб во время Второй мировой войны? А сам родился в 1954 году.

Ученые выяснили, что некоторые виды млекопитающим могут откладывать развитие беременности и роды на более благоприятный для выживания период. Похоже, что Лукашенко – не человек, а кенгуру или олень, или тюлень, или грызун…Хотя может он имел в виду не биологического, а своего идеологического отца – Гитлера, которым он неоднократно восхищался?

Это тогда бы объяснило геноцид белорусского народа, который оказывается неугодным, ненужным и подлежащим уничтожению белорусским „фюрером“. Несколько лет назад я была в Нюрнберге: красивейший город, великолепный дом-музей Альбрехта Дюрера, прекрасный фонтан Шёнер-Бруннен на площади Хауптмаркт, сказочный средневековый замок Кайзенбург. Но я с удовольствием вернусь, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности журналиста, в то место, где ещё не была – в Дворец юстиции. В день, когда там состоится процесс над Лукашенко.