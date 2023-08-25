Бойцы Вагнера на Северном Кавказе : „Никто не имеет права веселиться“

Ветеран войны хотел запретить молодежи петь. Неприятное внимание в России привлекли и другие бывшие участники боевых действий.

Самолёт с печально известным Евгением Пригожиным упал в Тверской области. В том, что он погиб, сомнений всё меньше. А вот неопределенности, что станет с ЧВК Вагнер – всё больше. Тем более, что именно с этой группировкой связано большинство неприятных происшествий даже не в Украине, а уже и в самой России.

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В центре Владикавказа, столицы Северной Осетии, летом собирается молодежь, устраивает танцы и поет песни. Кстати, одной из песен, котрую сейчас поют чаще других – Zombie группы The Cranberries. Пожалуй, одна из самых известных антивоенных песен в мире, написанная лидером группы Долорес О'Риордан после того, как в результате теракта Ирландской Республиканской Армии погиб маленький мальчик.

Бдительные полицейские, видимо, не совсем понимая, что это за песня, не препятствуют молодым людям и поэтому в идиллической картине можно услышать отголоски происходящего в соседней стране.

До недавнего времнени молодым людям никто не мешал проводить свои собрания – это вроде как успокаивает жителей и создает иллюзию мирной жизни. Но всё когда-то заканчивается. В нескольких местных телеграм-каналах появилаясь информация, что к танцующим национальные танцы молодым людям подошел, как он представился, „участник специальной военной операции“ и в грубой форме сделал замечание танцующим. По его словам, никто не имеет права веселиться, когда „наши земляки воюют в Украине“.

Я поговорил со свидетелями ссоры, которые рассказали, что ещё немного и дошло бы до драки, так как ещё недавно поющие и танцующие парни внезапно стали агрессивными и тоже перешли на крик. Вовремя подоспевшие полицейские увели разбушевавшегося ветерана. Правда, никаких обвинений ему не предъявили и после короткой беседы отпустили домой.

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С возвращающими с фронта военными в Осетии уже произошло несколько серьезных инцидентов.

Так, бывший боец ЧВК „Вагнер“ Георгий Сиукаев с позывным „Арбалет“ во время отпуска прямо на улице столицы Южной Осетии Цхинвала зарезал местного юродивого Сослана Валиева. Судя по попавшим в сеть видео, он долго бегал за мужчиной и в конце концов несколько раз ударил его ножом. Причина убийства неизвестна до сих, но жители Цхинвала утверждают, что Валиева знал весь город как совершенно безобидного человека и он совершенно точно не представлял для вагнеровца никакой угрозы. Сиукаев сейчас под стражей и ждёт суда.

А уже Северную Осетию потряс случай, когда отбывавший наказание за зверское убийство бывшей жены Вадим Техов оказался на свободе после полугода в одном из ЧВК министерства обороны. Три года назад он пришел на работу к бывшей жены и около 20 раз воткнул ей нож в шею. Убийство попало на камеры, так что ни о каких смягчающих обстоятельствах речи не шло. Техова осудили на 15 лет, но после начала войны в Украине, он оказался в составе ЧВК „Шторм Z“. Более того, даже будучи там, он попался на торговле наркотиками и его снова задержали, но не отправили в тюрьму, а вернули на фронт.

Теперь Вадим Техов вернулся на родину и, несмотря на возмущение общества, демонстративно ходит по улицам с ножом. По закону он чист.