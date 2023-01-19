Военные видео и компьютерные шутеры : Война как компьютерная игра

Многие люди не понимают, что видео с солдатами – это реальность.

В начале января в российских патриотических группах в Телеграме появилось видео боя, снятое на нашлемную камеру одного из российских солдат. Перестрелка в лесу, солдат подбегает к окопу в котором двое украинских военных с оружием. Он кричит им сдаться и пытается выдернуть пулемет у одного из рук. Тот, видимо, находясь в шоке, не отдает его. Тогда российский солдат расстреливает их обоих и бежит дальше.

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В комментариях большинство выражает поддержку действиям российского солдата словами „За победу!“ или „Вы молодцы, храни вас бог“.

Некоторое время я не мог понять, почему на смерть людей такая реакция, пока не понял, что львиная доля комментаторов просто не понимает, что случилось, они воспринимают увиденное как какую-нибудь компьютерную игру – действительно, видео очень напоминало штурм от первого лица в американском компьютерном шутере Call Of Duty, когда противник воспринимается всего лишь как виртуальный бот.

Зритель не чувствует порохового дыма, его адреналин в норме и ему ничего не угрожает. Война в Украине для него всего лишь проекция на экране смартфона, за которой нет ничего, кроме эмоций как на спортивном матче, когда есть наши и соперники и должны выиграть наши. Война для них это что-то далекое и ненастоящее.

Они никогда не слышали запаха сгоревшего тела, не видели разорванное тело и не чувствовали кровь на искусанных губах. Из российского телевизора им рассказывают о скорой победе, о высокоточном оружии, которое умеет распознавать мирных жителей и бьет исключительно по вражеским Хаймарсам. И люди в это верят. Как верят в „денацификацию“ и „защиту Донбасса“. Для них даже публичные расправы с „предателями“ посредством ударов кувалдой по голове уже норма. В компьютерных играх это не чревато ничем, так почему должно быть чревато для нас, уверены они.

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Надежда только на тех, кто понимает, что происходит и пытается донести до громкого большинства, что война это не игра и гибнут на ней люди – причем, с обеих сторон.

Много лет назад я видел такое. Видел трупы, много трупов. Видел матерей, ходивших среди черных пакетов и искавших своих детей по пломбам на зубах, видел гробы на улицах, видел воющих отцов над телами сыновей. Это был Беслан после теракта в 2004 году, когда террористы захватили школу и погибли 333 человека, 186 из которых дети. Теперь всё это на Украине.

Респауна не будет. Никто не воскреснет и не победит. Или не побежит. Ни солдат – снова в атаку, ни дочь к матери, ни сын к отцу.

Потому что они уже мертвые.