Свобода печати в России : Когда критика становится опасной

В России большинство людей молчат о войне в Украине, даже если выступают против нее. Потому что за публичную критику предусмотрены большие тюремные сроки.

Так получилось, что то, что пишу сейчас, нельзя публично писать у меня на Родине. Нельзя не то что критиковать действия армии и российской власти в Украине, нельзя даже просто задавать вопросы или выражать сочувствие погибшим. Для того, чтобы не допустить любой попытки публично выразить свое мнение, российский парламент принимает один закон за другим. Теперь за критику армии или её действий могут назначить либо крупный штраф, либо просто посадить на срок до 15 лет. За убийство, кстати, в России, дают меньше.

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Потому что этими законами заткнули рты всем несогласным, может создастся впечатление, что подавляющее большинство поддерживает войну. Людей загнали в рамки, что даже в ходе дискуссий противники войны заведомо проигрывают любые публичные споры. Просто потому, что за приведенные ими аргументы они могут оказаться в тюрьме.

Поэтому в России невозможны антивоенные протесты, какие были, например, в Америке во время войны во Вьетнаме: для того, чтобы организовать массовый митинг или шествие, нужна как минимум, координация. А её давят в самом начале.

К административной и уголовной ответственности только за прошлый год привлекли более 15 тысяч человек. Только за то, что они высказывались против войны. Это и политические деятели, и обычные граждане, несогласные с происходящим вокруг.

При этом, на межличностном уровне разговоры всегда крутятся вокруг войны. И такого единства в этом вопросе, как демонстрируют по телевизору, нет. Уже давно никто не жалуется на санкции, к ним привыкли. Речь идет только о том, правильно ли ради каких-то призрачных идей убивать людей.

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Скажем, недавнее видео, на котором обезглавливают пленного украинского солдата потрясло всех и заставило даже самых оголтелых пропагандистов хотя ты признать, что военные преступления совершаются и российскими солдатами. Хотя, один из самых ярых z-журналистов Антон Красовский выступил с заявлением, что нельзя стыдиться происходящего на видео, потому что это, цитата, „сделано, чтобы мы испытали моральное унижение“.

Я не знаю ни одного человека в своем окружении, кто бы одобрил или хотя бы нейтрально отнесся к истории с тем пленным. И даже люди, поддерживающие войну в приватных разговорах хотят, чтобы преступники были найдены и наказаны.

Но вот говорить об этом открыто сейчас опасно. Это могут посчитать „дискредитацией армии“ и возбудить уголовное или административное дело. Поэтому все молчат.

Или пишут в немецкие газеты.