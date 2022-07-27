Эвакуация из Восточной Украины : Добровольно остались в Донбассе

Россия ровняет с землей города востока Украины. Тем не менее там остаются жить люди, которые не собираются покидать свои дома. Почему?

„Кому мы нужны?“, „Где я буду жить?“, „Как я буду без работы?“, „У меня нет денег, чтобы уезжать“ – чаще всего слышишь в ответ от людей на Донбассе, когда спрашиваешь, почему они до сих пор не эвакуировались в более безопасные места. Так говорит 45-летняя воспитательница Алла из Краматорска, так говорит пенсионер Леонид из Авдеевки, это же повторяет и мать двоих детей 35-летняя Валерия из Словянска, и еще многие другие.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Каждый день и ночь их города бомбит российская армия. В них уже несколько месяцев нет воды, газа, электричества, мобильной связи. Люди живут в подвалах, а готовят на кострах, воду берут из колодцев, но иногда и из луж. Среди них, как правило, много стариков и не меньше детей. Они играют в лотерею с жизнью – умереть от снаряда или от голода и болезни – но все равно никуда не уезжают. Я каждый раз спрашиваю себя, почему? И каждый раз не могу этого понять, даже если и слышу от них хоть какой-то ответ.

Те, кто остаются, боятся. Но парадоксально, что летящих над головой снарядов они боятся меньше, чем неизвестности, которую для них несет эвакуация. Получается, что все эти страхи сильнее инстинкта самосохранения, сильнее даже желания спасти собственных детей. „В своем доме родные стены нас защищают“, – отвечают часто они. Или вот это: „Лучше буду в подвале своего дома, чем в спортзале школы с чужими людьми“.

Особенно часто слышу вот этот аргумент про „спортзал“. „Сколько там человек в спортазале будет жить? 100? 200? Будем все друг у друга на голове спать. А дома хоть и в подвале, но зато все свои“, – считает Валерия, на чьей улице в Словянске уже разрушено несколько жилых домов.

Оказывается, убеждение в безальтернативности „ужасным условиям жизни в спортзале“ является одним из самых распространенных слухов среди местного населения. Чаще всего такие нарративы распространяются в локальных анонимных онлайн-группах и чатах. Как и информация о том, что украинских беженцев в странах ЕС уже тоже не ждут и даже высылают их назад в Украину.

Эксперты по дезинформации отмечают, что это одна из многих информационных технологий российской пропаганды. Она направлена не только на манипуляцию настроениями людей на Донбассе, но и на сознательный саботаж их эвакуации.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

В то же время это не отменяет проблему, что у Украины не хватает собственных сил расселить всех внутренних переселенцев. Сейчас все усилия направлены на поддержку армии, что совершенно понятно. Но время идет быстро, и приближается осень, а с ней и зимние холода.

Даже если боевые действия вскоре завершатся, то сотням тысяч человек, которые потеряли свое жилье, возвращаться будет все равно некуда. О том, где и в каких условиях будут жить эти люди через несколько месяцев, нужно думать уже сейчас.