Экономика в условиях войны в Украине : Соль на ранах Украины

Экономические лишения во время войны часто указывают на сильные боевые действия в регионе. Это касается и соляной шахты „Артемсоль“ на востоке Украины.

Bо время войны новости узнаешь не из новостей. Возвращалась в Киев после короткой поездки. Девушка-студентка в купе парню: “Дядя попросил привезти соль. В Киеве нету“.

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Это не просто так. Во время войны ничего не бывает просто так. Действительно, “Артемсоль“, государственное предприятие по добыче и реализации соли в Донецкой области, остановило работу. Из-за боев поставки невозможно осуществлять. С полок магазинов исчезла соль. Это было в мае. Но исчезла – это не значит, что ее не было совсем. Была и есть розовая соль, морская соль, йодированная соль.

Сам по себе дефицит соли в наше время не смертелен. Но в корне любого дефицита – страдания конкретного региона, города, людей. Предприятие “Артемсоль“ расположено в городке Соледар. Неподалеку проходит так называемая “дорога жизни“, трасса Бахмут-Лисичанск. Она постоянно находится под обстрелами. А после того, как украинские силы были вынуждены покинуть Лисичанск, фронт стал еще ближе к Соледару.

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Предприятие прекратило работу еще в апреле из-за невозможности возить соль железной дорогой. Это был основной путь транспортировки, а узловая станция “Соль“ регулярно обстреливались. В середине июня предприятие сообщило о временном прекращении трудовых отношений с сотрудниками на период военного положения. Но ситуация с солью в супермаркетах улучшилась. Оказалось, что предприятие все же успело вывезти запасы своей готовой продукции.

Часть продукции “Артемсоли“, которая сейчас появилась в супермаркетах, видимо, была предназначена для экспорта. Предприятие экспортировало продукцию в 15 стран мира. Постоянными клиентами были Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния. Эти страны, также могут ощутить на себе последствия. А Украина же сама начинает больше импортировать.

Тем ни менее, катастрофы не будет. Так же, как и с другими продуктами. Центр противодействия дезинформации, орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, недавно развенчал самые распространенные фейки на эту тему. Среди них – возможный голод в Украине, проблемы с зерном и призывы скупать продукты. Так, центр пишет, что Украина сумела наладить новые логистические системы поставок продукции. А также, что страна уже засеяла основными сельхоз культурами 68,7% запланированных на текущий сезон земель.

Украина справляется. В первую очередь, благодаря тому, что украинские воины защищают страну на фронте.

Продукты? Да, видимо, арбузов в этом году будет не так много и, скорей всего, они будут дороже. Но гораздо важнее причина. Соседствующая с Крымом Херсонская область, край арбузов, находится под оккупацией. С начала полномасштабного вторжения России люди там массово выходили на митинги с украинскими флагами. Против танков. Позже выходить становилось все сложнее и опаснее. Там пропадают люди. Кого-то пытают. О других военных преступлениях России там мы узнаем позже.

Люди Херсонской области гораздо важнее арбузов. Так же как и город Соледар с его людьми важнее соли. Импорт-экспорт-поставки – все это мы наладим. А людей нужно спасать.

В связи с войной России в Украине в других странах также могут возникать дефициты и разные неудобства. Как реагировать? Помнить, что Украина – это люди. И они борются за свое будущее.