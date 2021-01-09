Двойное новогоднее обращение в Беларуси : Все вместе!

Белорусы встречали Новый год под выступления двух президентов. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 49.

У белорусов много лет есть традиция: под бой курантов, за пять минут до Нового года всей семьей они слушают речь президента. Некоторые, кто садится за стол раньше полуночи, из-за разницы во времени успевали послушать и российского президента.

Лукашенко выступал на русском языке на государственном ТВ, а Тихановская – онлайн и на белорусском языке.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

„Мы объединились в августе, чтобы отдать свой голос за перемены. Мы вместе плакали от боли, когда узнали про Окрестина, и от радости – когда увидели, что на „Марше свободы“ нас – сотни тысяч“, – отметила Светлана Тихановская. – Мы объединились, чтобы почувствовать, что „нас уже не разбить, не остановить, не сдержать“, поскольку каждый „выходит не за себя, а за всех“, а „один порванный паспорт сильнее всей машины репрессий“.

Лукашенко же в новогоднем обращении к гражданам страны призвал „перевернуть страницу“ и сделать 2021 год в республике Годом народного единства. По его словам, надо „отправить 2020 год в историю, но не забыть его уроки“, а всем, „кто видит мир по-разному, следует осознать, что есть единая ценность – клочок земли в центре Европы“.

1 января 2021 года Лукашенко подписал Указ № 1, согласно которому в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны 2021 год в Беларуси объявлен Годом народного единства.

А пятого января он посетил холдинг «Горизонт». Во время общения с сотрудниками предприятия прокомментировал свое решение. Информация и видео были опубликованы в телеграм-канале пресс-службы президента «Пул первого».

— Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось, – сказал Лукашенко.

Он обратился и к молодежи.

— Да, вы (молодежь. – Прим.) – будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы – будущее. Но выборы – это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика – бюллетени одинаковые. Поэтому – не нарушайте закон. Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало, – высказался Лукашенко об оппонентах действующей власти. – И я не хочу, чтобы они в воскресенье ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать (это про протесты, которые продолжаются с августа).

Кстати, после встречи Нового года, люди в фейсбуке стали бурно обсуждать. Одни – что устали бороться и протесты ничего не дали. А вторые – просят верить в лучшее и не поддаваться давлению, и продолжать «гонять во всю мощь».