Запрет купания на Черноморском побережье : С минами на пляже

Одесса лежит на берегу моря. Люди там очень тяжело переживают, когда им не разрешают подходить к воде. Даже если они знают, что это опасно для жизни.

Недавно я прошлась к морю и стала свидетельницей ситуации, которая, как мне кажется, могла произойти только в Одессе.

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По горячему песку одесского побережья прогуливался полицейский. Он был одет в форму – черную рубашку и черные брюки. Полицейский все время смотрел вдаль, будто искал кого-то, передвигаясь то вправо, то влево. Мы – народ любопытный. Стало интересно, что же там он высматривает?

Несколько недель назад на горизонте виднелись российские военные корабли, их было видно невооруженным глазом. А вдруг снова они? Я и еще несколько таких же любопытных одесситов, медленно подошли к полицейскому и услышали диалог.

- Девушка, ну выходите из воды. Запрещено купаться. Это опасно! – говорит полицейский.

- Но вода градусов двадцать пять, – отвечает она ему. Я снимаю стресс так всю жизнь – купаюсь в море. Я не могу без воды.

- А как же дрейфующие мины? Вы не боитесь? Вы слышали, сколько человек погибло уже из-за них?

- А я не человек! – кричит девушка.

- А кто? – в таком же тоне отвечает полицейский.

- Я – рыбка! Самая обычная рыбка. Представьте, что у меня хвост и чешуя, что мне нельзя выходить из воды, которая, кстати, ну очень тёплая. Может, вы тоже окунётесь?

- Мне нельзя. Я на службе. Слежу за вражескими кораблями, правопорядком и такими, как вы, рыбками. Плавай, рыбка, плавай, я подожду.

Девушке, которая нарушила закон и всё же решила искупаться, после выхода из моря, пришлось заплатить штраф.

Сейчас в Одессе запрещено окунаться в воду, на некоторых участках побережья даже ходить нельзя. Эти участки обозначены табличками „Осторожно, мины!“. Однако, людям, которые всю жизнь провели на пляже, очень тяжело объяснить, что сейчас это очень опасно.

Некоторые одесситы всё равно приходят загорать или купаться, в надежде, что обойдётся. К сожалению, везет не всем. На побережье одесской области уже четыре случая гибели из-за подрывов на минах. Люди заходили в воду и натыкались на дрейфующие мины, которые разбросали в одесском заливе российские войска. Некоторые мины выбрасывало на берег. Их обезвреживали украинские военные.

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Чтобы уберечь людей от опасности, за порядком следят полицейские. Их работа иногда похожа на рыбалку. Как в этой истории, где полицейский ждал девушку, которая назвала себя рыбкой. Местная власть огородила безопасные территории пляжа сеткой, чтобы люди могли загорать. В будущем, при помощи подводных дронов, акваторию Черного моря можно будет разминировать. Но пока лучше потерпеть.

Мне тридцать восемь лет, я родилась в Одессе. И всю жизнь купалась в море в любое время года. Это первое в моей жизни лето, когда я не могу прийти на пляж, расстелить подстилку, закопать ноги в тёплый песок и нырнуть с головой в воду. Но я всё равно прихожу к морю и слушаю истории, которые могут произойти, как мне кажется, только в родном городе под солнцем. Когда мы победим и закончится эта проклятая война, первое, что я сделаю – встречу рассвет у моря и смешаю слёзы радости с его соленой водой.