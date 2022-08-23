Пожертвования игрушек в Одессе : Большой пароход, маленький трактор

Бывают в Одессе и хорошие дни: доставка зерна вызывает большое волнение. В это же время в парке дети вместе играют в игру „Закончи войну“.

Впервые за пять месяцев войны, город проснулся утром не из-за звуков тревоги или взрывов ракет, а из-за протяжного гула парохода. Три гудка издало судно, которое вывозило из одесского порта двадцать шесть тысяч тонн украинской кукурузы. Разинув рты, за этим историческим событием наблюдали дети. Они внимательно следят за новостями и знали, что заработал „зерновой коридор“. Сыновья попросили меня отвезти их в безопасное место в центре города, где будет видно, как огромный корабль совершает свой первый рейс.

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В руках мальчики сжимали пакеты. А в пакетах – игрушечные машинки, солдатики и тракторы. Но сыновья не планировали играть в этот день. Накануне события, Денис и Тимофей достали все свои коробки с игрушками и аккуратно начали перебирать их. Поломанные откладывали в сторону, а те, которые в хорошем состоянии, складывали отдельно. Дело в том, что в центр города мы выезжаем нечасто. Живём на окраине, где более безопасно. Но раз уж так вышло, что мы решили выбраться и посмотреть первый за время войны выход корабля из одесского порта, ребята настроились на то, что мы обязательно должны заехать к другим детям и поделиться с ними своими игрушками.

Прифронтовая Одесса приняла тысячи переселенцев. К нам едут в основном из Николаева, Харькова и временно оккупированного Херсона. Люди бегут от войны семьями, взяв с собой самое главное. И игрушки не всегда входят в этот список. Вот мои дети и решили поделиться своими игрушками. Мне оставалось только поддержать их в этом.

В одном из одесских парков собралось около сотни детей. У нас регулярно проводят дни переселенцев. В эти дни взрослые могут поделиться друг с другом полезной информацией, получить еду или одежду, а дети, просто, играют. Кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то соорудил на скамейке магазин и продавал поделки. Дети копируют взрослых, и им очень хочется тоже приближать победу любым доступным способом. В этом магазине на скамейке как раз продавали изделия ручной работы и игрушки, чтобы собранные деньги передать на покупку дождевиков для украинских солдат.

Мы приехали в этот парк сразу после отправки корабля из порта. Переселенцы все обсуждали это событие. Некоторые из них впервые услышали подобный гул парохода и даже испугались. Им объяснили, что боятся нечего.

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Мои сыновья гордо протянули пакет другим детям. Я знаю, что в этом пакете были их любимые игрушки. Особенно трактор. Дети взяли его первым и принялись играть. Они цепляли к нему игрушечный танк и увозили подальше со словами: „Вот так и закончим войну“. В Украине такие истории происходили на самом деле. Трактористы увозили брошенные оккупантами танки и отдавали их украинским военнослужащим, за что получили звание „тракторные войска“.

Это был счастливый день для моих детей. Они увидели, что мир продолжает поддерживать Украину, что наше зерно ждут, и корабль вышел в большое плавание, а еще, конечно, они поняли, что могут быть полезными сами. Что маленьким поступком помогают другим детям освоиться, и хоть ненадолго забыть о том, что творится вокруг.