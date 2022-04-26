Беларусь и война на Украине : Он не хочет быть пособником

Белорусы солидарны с Украиной. Однако Александр Лукашенко в очередной раз использует возможность сохранить свою власть.

На днях Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности заявил: „Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена „пособником агрессора“. По его мнению „профессиональные действия военных и дипломатов остались незамеченными на Западе“. Действительно, летящие в Украину с территории Беларуси российские ракеты сложно игнорировать.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Слова же Лукашенко об угрозе национальной безопасности и необходимых мерах задействования механизмов военной поддержки в рамках Союза Беларуси и России следует читать так: „У Путина для меня больше нет денег, поэтому я хочу „дружить с Западом“. Если верить в переселение душ, то Лукашенко когда-то был великой успешной куртизанкой, исполняющей любые желания покровителя, кто богаче.

Что же он признает дальше? Что Беларусь оккупирована? Что учения „Союзная решимость-2022“ придуманы, чтобы бомбить с территории не России, а Беларуси? И раненых в боях везут к нам, а не в российские больницы? Это возмутительно, как переворачивают идею Союзного государства в ущерб нашей стране. И как Лукашенко не видит разницы между словами „пособник“ и „союзник“. Простым же белорусам давно очевидно, что их страна фактически под внешним контролем, а Лукашенко всего лишь гауляйтер.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Но в своем желании сохранить власть он пойдет на любую ложь. Не исключено, что завтра он расскажет, что лично возглавил партизанское движение. И карты покажет. Как недавно в Кремле показывал карты нападения Украины на Беларусь и как благодарил Путина за нанесенный превентивный удар.

Настоящие же белорусские партизаны сегодня рискуют свободой и жизнью ради помощи Украине. Они приводят в негодность светофоры на железной дороге. Скорость поездов с российскими танками в результате их действий снижается до 10-15 км/ч. А на войне каждый час важен.

Недавно были жестко задержаны трое таких смельчаков. Они не оказывали сопротивления, но милиция, уже схватив их, прострелила им колени. Пригрозив открыть следующий раз огонь на поражение. Ребятам грозят огромные тюремные сроки.

Лукашенко сегодня говорит одно, а завтра – другое. Стараясь сохранить лицо на миллион евро. Только вот миллион евро ему никто больше не даст. А от санкций пострадают обычные граждане Беларуси. Которые уже сегодня на грани нищеты.

Еще недавно мы, белорусы, говорили о чувстве коллективной вины за то, что допустили ужас войны. Но сегодня мы осознали, что не время эмоций. И вина – это не стыд всех белорусов. А личная уголовная ответственность Лукашенко и его хунты. А мы, белорусы, соберем им деньги на билет в Гаагу, если надо!