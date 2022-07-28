Российско-центральноазиатские отношения : Cледующими после Украины будем мы?

Многие жители бывших советских республик Центральной Азии с опаской смотрят на Россию. И задаются вопросом, станут ли они следующей военной целью Путина.

Мало кто озвучивает это вслух, но многие понимают, что следующими после Украины можем оказаться мы. Все чаще высказываются мнения: в случае успешного проведения Россией так называемой „спецоперации“, она возьмется за страны Центральной Азии. И такие опасения озвучиваются не только в Кыргызстане.

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Люди, которые это понимают, всячески сочувствуют украинцам, пытаются им помочь, если не материально, хотя помощь тоже собирали, то морально. Много говорится о схожести культур, менталитета и характера. Мы, кыргызы, тоже свободолюбивый народ, переживший ни одну смену власти, и не привыкший жить под гнетом.

В центральноазиатский регион входят пять стран – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Между некоторыми „соседями“ все еще не решенными остаются проблемы границ. Но с 24 февраля актуализировались и вопросы отношений с Россией.

Общие границы с РФ из стран центральноазитского региона есть у Казахстана. И, учитывая позицию этой страны – руководство официально объявило, что не поддерживает действия России в Украине, они первыми получили в своей адрес открытые угрозы.

С Казахстаном могут поступить также как с Украиной? Да, именно об этом заявил рупор российских властей Тигран Кеосаян.

Эти слова пропагандиста Путина не оставили равнодушными казахов. МИД Казахстана даже внес Кеосаяна в список „нежелательных для въезда лиц“, в котором есть „террористы“.

С самого начала войны из уст экспертов и политиков не раз звучали высказывания, что нынешние территории центральноазитских стран – это „подарок России“. Говорилось об этом и задолго до начала войны. Риторика это не нова. А с началом военных действий в Украине она только усилилась.

Все чаще можно услышать заявления и о возрождении Советского союза. В свете событий в Каракалпакстане (республика в составе Узбекистана) президент Беларуси Александр Лукашенко тоже вновь упомянул об этом . „Сегодня идет борьба не только за наше пространство постсоветское, европейскую часть, развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши советские республики“, – сказал он.

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А эти слова беларуского лидера и вовсе прозвучали тревожно: „Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней. С одной стороны – европейцы, американцы, а с другой стороны – Китай, который сильно помогает Центральной Азии. И вот эта схватка будет в Центральной Азии. Посмотрите в ближайшее время“.

Что это – угрозы, предупреждение или толстые намеки? Эксперты из Кыргызстана не исключают, что Лукашенко и Путин вынашивают идею о реконструкции былых связей и возрождения союза. Но не экономического, а политического, с единой территорией, наподобие СССР.

Уже очевидно, что между странами Центральной Азии и РФ началась новая эра отношений. Понятно, что выпускать из-под своего влияния регион Россия не намерена. И ждет поддержки от союзников. А, не получив ее, попытается заломать руки.