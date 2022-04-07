Железная дорога в войне на Украине : Железные люди

Долгое время Украинская железная дорога считалась неэффективной компанией. Сейчас эвакуационные поезда спасают миллионы людей от смерти.

Мои родители потратили множество сил, чтобы я, как говорится, “работал головой“, а не повторил их путь. Мой покойный отец был железнодорожником и почти всю жизнь “варил“ рельсы, сделав лишь вынужденный перерыв на военную кампанию СССР в Афганистане. Точно также всю жизнь проработали на железной дороге и его родители.

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Даже моя мама – советский инженер – и так в 90-е годы стала железнодорожницей, потому что завод перестал существовать. Иронично, что она просто сменила свою мать в билетной кассе, когда та ушла на пенсию. Весь наш город, маленький кусок карты в Донецкой области – один сплошной железнодорожный узел, который все эти годы считался чуть ли не “не нужным“ из-за новых рыночных времён, когда государственное предприятие стало считаться “неэффективным“.

А потом Россия напала на Украину.

Когда по всей Украине стали падать российские ракеты – люди начали бежать на запад страны. Дороги сразу стали переполненными и небезопасными, частные автобусные перевозчики задрали цены или попросту исчезли, пытаясь разобраться в новой реальности. Большую часть людей, которые переехали из других регионов или выехали на запад страны, чтобы её покинуть – ехали эвакуационными поездами.

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Видели когда-нибудь эшелоны из фильмов о второй мировой? Так вот, эвакуационные поезда выглядят сейчас примерно также, только вместо паровоза будет тепловоз или электровоз. В окнах этих поездов не горит свет для защиты от авиабомбардировок и едут они в два-три раза дольше обычного, но они едут.

Железнодорожники в Украине носят специальные погоны и форму. Раньше я посмеивался над мамой, ну какие погоны, ты же продаёшь билеты. Сейчас армия из проводников, машинистов, диспетчеров, составителей, путевых рабочих и представителей многих других профессий спасают миллионы людей. Если быть точным, уже больше трёх миллионов. По-моему, более чем эффективно, не так ли, господа менеджеры?

12 марта, эвакуационный поезд 261/262 Львов-Краматорск ехал в город Лиман, Донецкой области, чтобы совершить эвакуационный рейс. Для проводницы Натальи Бабичевой этот рейс стал последним в жизни, в районе станции Брусино поезд попал под обстрел. Буквально за несколько дней до этого такой же поезд по этому же маршруту вывез мою сестру и племянницу.

Наталья Бабичева не единственная погибшая железнодорожница. По состоянию на 26 марта, от военных действий погибло 54 работника “Украинских железных дорог“ и ещё 64 человека были ранены. Они не получали высоких зарплат, их работа не считалась престижной, а условия работы всегда были тяжелыми. Но они продолжали работать, чтобы спасти других. И, как бы это клишировано не звучало – их подвиг не должен быть забыт.

На многих железнодорожных предприятиях Украины есть мемориальные доски в честь работников, которые погибли во время второй мировой войны.

К сожалению, у нас есть повод продолжить эту традицию.