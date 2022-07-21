Возвращение из эвакуации : Киев. Новая реальность

Наш автор возвращается в Киев. Он хочет, чтобы все было так, как раньше. Но знает, что как раньше – уже не будет никогда.

Я покинул Киев в первый день полномасштабного российского вторжения. От того дня у меня остались в голове звуки первых взрывов и гул вертолётов под Гостомелем. Можно сказать, что я практически не видел Киева военного, помню только пробки и испуганных людей в утреннем метро.

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Теперь в Киеве лето. А я после ста дней эвакуации вернулся в город, в котором жил последние шесть лет. За это время я потерял родной город – теперь он оккупирован Россией и потерял родной дом – он разрушен. Киев остаётся теперь единственным “моим“ городом – и очень хочется его сохранить.

В моей старой квартире жить нельзя – там повсюду воинские части – и я выехал оттуда ещё в апреле и туда уже трижды “прилетало“. Когда я покидал дом, то соседи смотрели на меня как на предателя, я квартирант – могу легко уехать, а у них это единственное жильё.

Но на деле Киев теперь совсем другой. Лес, в котором я раньше любил гулять, теперь огорожен лентой и табличкой “мины“. Река Днепр, которая считается любимым местом отдыха киевлян теперь стала братской могилой для российского десанта. Несколько их вертолётов сбили над Киевом и теперь река как-то не слишком ассоциируется с местом отдыха.

Многие знакомые кафе так и не открылись после войны – либо нет денег платить аренду и зарплату сотрудникам, либо просто ждут лучших времен. Война пощадила Киев, больший удар приняли на себя пригороды, но не все готовы вернуться в столицу – и поэтому только половина окон моего дома светится по вечерам. Нам всем придётся как-то научиться жить в этой реальности.

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Но некоторые вещи остаются стабильными. Все ещё нелегко снять квартиру, если ты прописан в Донецкой области, “а вдруг вы диверсант“? – испуганно говорит по телефону риелтор, который сам три месяца назад слышал взрывы в Киеве.

Киев. Над тобой продолжает нависать опасность, каждый день в городе звучит воздушная тревога, но теперь мы снова вместе. Прости, что предал тебя и оставил в страшные дни февраля. В этом году у меня не было киевской весны, сразу после зимы наступило лето, хотя горькие шутки про очень длинное 24 февраля не теряют актуальности. Каждый человек в этом городе надеется, что самое страшное для столицы позади, почти у каждого из нас есть кто-то на оккупированном россиянами юге или востоке.

Киев теперь мировая столица, сюда приезжают политики мирового уровня и главные звезды с гуманитарными визитами, но всё это мне не нужно – я просто хочу так, как раньше. Но знаю, что как раньше – уже не будет никогда.