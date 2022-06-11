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Нехватка топлива: Заветные литры

Бензин не всегда в продаже. Это неудобно для гражданских. Но для армии это проблемa – oт эти литров зависит чья-то жизнь.

Ввиду нехватки бензина, единственный вариант – иногда толкать Foto: Oleg Petrasuk/epa

В каких единицах вы измеряете расстояние? В километрах? В часах? А мы теперь в литрах.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Засиделась в гостях за городом, давно всех не видела. Возвращаться нужно срочно – вот-вот наступит комендантский час. Приятель интересуется, куда мне ехать – рассчитывает, хватит ли ему бензина. Нет, обычно он бы так не делал, просто бензина действительно может не хватить.

Да, бензин нужно доставать заранее. Заправки по всей стране превратились в сети кофеен. А наличие бензина можно определить по огромным очередям. Причем в свободной продаже он бывает не везде. Люди быстренько звонят своим, если увидели, что он есть. Занимают друг другу очереди, мониторят сайты заправок, подписываются на всевозможные телеграм-боты или блогеров, которые ведут тему.

Месяца назад в очередях стояли сутками. На время комендантского часа оставляли машины, шли спать, а утром снова приходили. Занимали очереди с пяти утра. Но не это самое неприятное. Неприятно, если после долгого ожидания бензин закончится именно на тебе. А такие ведь счастливчики есть.

Заправки же вынуждены вводить ограничения. Например, не больше 15-20-30-40 литров одному человеку. Качество бензина уже давно никого не беспокоит, главное, чтоб он был. С последствиями для авто будут разбираться потом. Где-то он стоит 1,74 евро (50-55 грн), но бывало, что можно было купить в два раза дороже.

В новостях же говорят, что скоро будет лучше. В принципе, уже давно говорят. Если бы не паническое желание некоторых людей заправляться до полного бака, возможно, лучше наступило бы раньше. Так говорят.

В условиях войны Украина вынуждена чуть ли не полностью перестраивать рынок. Раньше Россия и Беларусь были самыми крупными импортерами. Налаживание импорта из Европы сталкивается с рядом логистических проблем. К такому запросу от Украины не готовились.

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А украинский Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который закрывал значительную часть потребности, Россия обстреляла ракетами. До конца года он не заработает. Инфраструктура – цель номер два, после жилых районов. Поэтому, глобально, чтоб таки стало лучше, Украине нужно победить в войне.

Но бензин это не о поездках за город к друзьям и не о личном комфорте. Он нужен армии и волонтерам, работникам критической инфраструктуры. Да, военные будут в приоритете на заправке. Но чтоб они были в приоритете, нужно чтоб бензин был. Точно так же рассчитывают и мониторят бензин волонтеры.

От эти литров зависит чья-то жизнь.

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