Dem Album „Abteilung Blühende Landschaften“ der Kamerun Qrella Group ging ein Streitgespräch voraus, geführt im Rahmen der ersten „OstWestKantine“. Die Idee hinter dieser Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit 2025 in der Berliner Akademie der Künste: Autor:innen, Künst­le­r:in­nen und das Publikum an einen Tisch zu bringen, um neue Perspektiven auf Ost und West zu werfen.

Unter anderem dabei: Masha Qrella. Die 1975 in Ostberlin geborene Musikerin war in den 1990ern in den Postrock-Bands Mina und Contriva weitgehend instrumental unterwegs – eine künstlerische Strategie, die sie später mit „relativer Sprachlosigkeit“ erklärte. Als Solistin machte sie danach luftigen Indie-Pop mit englischen Texten, bis sie sich 2019 deutschen Texten zuwandte – allerdings überwiegend denen anderer: Thomas Brasch, Heiner Müller, Einar Schleef oder auch Manfred Krug. Für Qrella führte die Beschäftigung mit ostdeutschen Autoren auch zu einer Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Sozialisation in der DDR.

Mit pointierter Rhetorik und sarkastischer Zuspitzung hat sich Schorsch Kamerun, ebenfalls zu Gast an der OstWestKantine, hingegen selten schwergetan – ist er doch als Autor, Theaterregisseur, vor allem aber als Sänger der Goldenen Zitronen seit vier Jahrzehnten eine zentrale Stimme der Pop-Linken. Nach fun-punkigen Anfängen avancierte die Hamburger Band zur diskursaffinen, fürs Surreal-Paradoxe stets offenen Avantgarde-Krach-Combo mit Krautanmutung.

Kamerun-Qrella Group Album Kamerun Qrella Group: „Abteilung Blühende Landschaften“ (Staatsakt/Bertus/Zebralution); die Tour startet Ende Februar 2027 in Hamburg

Noch immer, so erfährt man in einem Mitschnitt des Kantinen-Events, falle es Qrella schwer, ihre Sicht auf ostdeutsche Phänomene zu artikulieren, ohne sich zu wundern, „ob ich mich richtig verhalte“. Dieses Problem habe Kamerum offenbar nicht: „Weil du immer anti warst und dich nie richtig verhalten musstest.“ Sie dagegen konnte erst gar nicht anti sein, „weil wir die Scheiße nicht kannten“. Dadurch sei ihre Stimme leiser geworden.

Aus Streit wird Dialog

Aus dem Streit zwischen den beiden ging „An den Reglern“ hervor: Ein Song, der den Grundstein legte für das dialogische Album, das sie nun als Duo veröffentlichen. Über minimalistischen Beats verhandelt der Song, was eigentlich Teilhabe am Kulturbetrieb ermöglicht. Vor dem Hintergrund, dass Ostdeutsche in der Kultur-und Medienwelt, weit mehr als in anderen Sektoren, zumindest in leitender Funktion, unterrepräsentiert sind. Eine durchaus relevante Schieflage, gerade in unserer symbolpolitisch aufgeladenen Gegenwart: „Wer schließt hier wen aus / Und wer drängt wo wen raus / Die, die nicht mehr da sind / Weil sie nicht gespielt werdn /Und die dann verlor' gingen.“

Obwohl doch, so offenbart der Songtext, beide zugegen waren, als der „Eimer“, ein legendärer Berliner Underground-Club der frühen 1990er Jahre, in Mitte eröffnete. Hegemoniale Strukturen bleiben eben auch in subkulturellen Nischen nicht zwangsläufig außen vor.

Weniger ums Strukturelle, eher um die Möglichkeit, auf individueller Ebenen trotz unterschiedlicher Sozialisation projektions- und gewaltfrei ins Gespräch zu kommen, geht es in „Libelle“ – einem Song, der passend zum Titel luftig-flirrend daherkommt. Wir „klappen unsere Laptops zu und rauschen in den Wald / Ich werde heute keine neue Petition starten“, heißt es in diesem Plädoyer für reale Begegnung.

Ebenfalls im Repertoire: Die von Hanns Eisler vertonte „Kinderhymne“ von Bertolt Brecht. Das Duo lässt dem 1950 entstandene Gegenstück zur deutlich pathetischeren DDR-Nationalhymne ein hübsch verspieltes Makeover angedeihen.

Andere Stücke sind verrätselter, manch Textpassage (und einige Sounds) wirkt wie mit etwas zu heißer Nadel gestrickt. Doch offenbar war genau das der Sinn der Übung: frei, bisweilen sehr assoziativ zu sprechen, statt diskursive Manöver zu starten – auch wenn man nicht zwangsläufig im Konsens landet.