taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Die Klimabewegung diskutiert politische Sachbeschädigung – und kampiert auf dem letzten Hof im Kohledorf Lützerath. Weiße Weihnachten werden seltener.

BERLIN taz | Anonyme Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen haben in München die Luft aus den Reifen von SUVs gelassen. Eine eher kleine Aktion – aber ob Sachbeschädigung fürs Klima okay ist, wird gerade größer diskutiert. Einer der dafür plädiert, ist der Aktivist Tadzio Müller, der in dieser Folge für ein Interview zu Gast ist.

Im Kohledorf Lützerath ist ein Klimacamp entstanden. Um die 200 Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen leisten dem letzten Landwirt Beistand, der noch dort lebt und seinen Hof nicht abbaggern lassen möchte.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Deutsche Wetterdienst hat in sein Archiv geschaut und festgestellt: Der Klimawandel hat die Chance auf Schnee zu Weihnachten in Deutschland deutlich reduziert.

Im Podcast klima update° besprechen wechselnde Jour­na­lis­t:in­nen vom Onlinemagazin klimareporter° und aktuell auch der taz die wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Darunter sind unsere Klimaredakteurin Susanne Schwarz und Lena Wrba von unserem Klimahub.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.