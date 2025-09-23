taz Fußball-Lage: Wann kommt der Ballon d’Or für den Panter FC?
Die besten Fußballspieler*innen der Welt erhielten am Montag in Paris ihre Trophäen. Warum der Panter FC die goldenen Bälle nur knapp verpasst hat.
Eigentlich hätte der nämlich mehr als einen Ballon d’Or verdient. Okay, vielleicht nicht für die allerbesten Einzelkönner*innen der Saison. Da mögen Aitana Bonmati vom FC Barcelona und Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain tatsächlich einen Tick vorn gelegen haben. Aber bei den besten Ausreden nach Niederlagen sind die Panter eindeutig weltweit spitze.
Deshalb muss es dafür eine eigene, weitere Preisverleihung geben! Die Sieger*innen stehen bereits fest: Bei den Frauen geht der Ballon d’Or für die mit Abstand bestbegründetste Spielabsage aller Zeiten an taz-Bahnexpertin Nanja Boenisch, die zum Spiel am Montagabend nicht anreisen konnte – weil ihr Zug ausfiel.
Bei den Männern erhält den Ballon d’Or für Totalausfall vor Spielbeginn wochentaz-Redakteur Jens Uthoff, der im letzten Panter-Spiel noch zwei (!) Tore geschossen hatte, aber am Montag nicht antreten konnte, weil er am Vortag am Berlin-Marathon teilgenommen hatte und sensationell schnell angekommen war – nach nur 3:23 Stunden und damit nur zwei Minuten hinter Ex-Nationalspieler André Schürrle.
Nach diesen Ausfällen der beiden Leistungsträger*innen stand der nächsten Panter-Niederlage (1:3) nichts mehr im Wege.
Fairplay fürs freie Netz
Auf taz.de finden Sie unabhängigen Journalismus – für Politik, Kultur, Gesellschaft und eben auch für den Sport. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Inhalte auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich leisten kann, darf gerne einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert