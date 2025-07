Eine, die an der Linie des gegnerischen Strafraums so nervenstark ist, den Angriff mit einem Hackentrick einzuleiten, weiß ganz genau, was sie tut. Aitana Bonmatí ist so eine. Selbstbewusst gibt sie so am Montagabend beim Spiel gegen Belgien den Ball an Mitspielerin Putellas, die legt Pina vor und Tor. 5:2.

Dass Spanien gegen Außenseiter Belgien gewinnen würde, war nicht überraschend. Weniger klar war vor dem Spiel allerdings, ob Aitana, die wie üblich im spanischen Fußball ihren Vornamen auf dem Trikot trägt, zum Einsatz kommen würde. Denn die zentrale Mittelfeldspielerin war vor dem Turnier an einer Hirnhautentzündung erkrankt und bei der ersten Partie noch ausgefallen. Nun ist sie wieder da – und damit eine der Schlüsselspielerinnen der spanischen Mannschaft.

Beim Blick auf die Eckdaten von Aitanas Karriere entsteht das Bild einer gestandenen Fußballerin wie Alex Popp, deren aktive Spielzeit sich langsam dem Ende zuneigt und die sich nun für die Expertinnenrolle in TV-Sportsendungen warm läuft: Sechs spanische Meisterschaften, sieben Pokalsiege, drei Champions-League-Titel, Weltmeisterin und schon zweimal sowohl zur Fifa-Weltfußballerin als auch zur Trägerin des Ballon d’Or gewählt.

Doch Aitana ist nicht Ende 30, sondern gerade einmal 27. Nicht die Spielerfahrung macht sie also wohl zu der Ausnahmefußballerin, die sie ist, sondern ihr außergewöhnliches Talent und der vergleichsweise frühe Einstieg in ressourcenstarke Vereinsstrukturen. Seit sie 13 Jahre alt ist, spielt die Katalanin für den FC Barcelona, den mit Abstand erfolgreichsten Verein im spanischen Frauenfußball.

Die Perfektionistin

Dass Aitana schon früh begonnen hat, unter professionellen Bedingungen zu trainieren, zeigt sich in ihrer körperlicher Fitness und dem ausgeprägten Spielverständnis. „Mein Vater meinte mal, ich sehe auf dem Platz aus wie eine Polizistin“, so Aitana im Interview mit Sport Illustrated. Das Bild passt: Mit erhobenem Arm und Zeigefinger behält sie im Mittelfeld den Überblick und gibt gestisch und mit lauter Stimme Anweisungen. Sie ist eine, die Spielzüge antizipieren kann und vorausschauend spielt. Der Typ Schachspiel-Fußballerin.

Aitana tritt ehrgeizig, konzentriert und perfektionistisch auf. Neben der Unterstützung durch den Verein arbeitet sie auch privat mit einem Psychologen, einem Ernährungsberater und eigenem Physio. Fokus ist ihr wichtig: Obwohl sie schon seit vierzehn Jahren bei Barça spielt, wohnt sie weiterhin in ihrem Heimatdorf Vilanova i la Geltrú, rund fünfzig Kilometer von der Metropole entfernt. Das gebe ihr die nötige Ruhe, so Aitana gegenüber Mundo Deportivo.