Zwei Jahre nach dem Hanau-Attentat: Im Sinne der Betroffenen

Die Tat Am 19. Februar 2020 ermordete der 43-jährige Tobias R. neun Menschen mit Migrationsgeschichte in drei Bars und einem Kiosk in Hanau. Mehrere Personen wurden bei dem Attentat teils schwer verletzt. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Zuvor hatte der Täter in einem Video und in Schreiben an Behörden Verfolgungswahn und rassistisches Gedankengut offenbart.

Das Gedenken Am Samstag soll auf dem Hauptfriedhof in Hanau, wo drei der Mord­opfer beerdigt sind, ein Gedenken mit Nancy Faeser (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Angehörigen und 100 geladenen Gästen stattfinden. Unabhängige Initiativen wollen am Nachmittag in Hanau und anderen Städten demonstrieren und weitere Aufklärung zu der Tat einfordern.

Offene Fragen Ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags befasst sich seit Juli mit offenen Fragen, die immer wieder von Angehörigen der Opfer aufgeworfen werden. Es ist zum Beispiel unklar, warum der Täter trotz seines paranoiden Krankheitsbildes und seiner extremistischen Einstellung legal Waffen besitzen und warum der Polizeinotruf 110 in der Tatnacht nicht erreicht werden konnte. Auch ist nicht geklärt, warum der Notausgang in einer der Bars verschlossen war. (taz)