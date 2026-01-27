piwik no script img

Zum Tod von Badesalz-Comedian Knebel„Busfahrer, zieh die Jack’ aus!“

Eine Erinnerung an Badesalz und Gerd Knebel: 90er-Jahre-Provinz, VHS-Rauschen und hessische Satire, die einen Menschen besser verstehen ließ.

Gerd Knebel hält sein Ohr an ein Plasikrohr, Filmszene
Gerd Knebel in „Abbuzze!“ Der Badesalz-Film aus dem Jahr 1996 Foto: United Archives/TBM/imago

Von

Aleksandar Zivanovic

Es war 1990. Mein Bruder hatte die VHS-Kassette von irgendwem besorgt, auf ihr stand „Badesalz“. Das Magnetband wurde so oft vor- und zurückspult, der Ton leierte hier und da, es gab Bildrauschen und Schnee auf dem Schirm. Aber der Livemitschnitt des Badesalz-Auftritts aus dem Bürgerhaus in Sprendlingen funktionierte.

„Die Volkszählung“ war unser Lieblingssketch. Wir haben ihn uns so oft angeschaut, dass wir anfingen, genauso zu sprechen: „Busfahrer, zieh die Jack’ aus!“, brüllten wir. Genau wie Gerd Knebel, der Glatzkopf von Badesalz, es auf der Bühne machte. Er hat sich in seiner Rolle so dermaßen weggeschossen, das war großartig und ansteckend. „Busfahrer, zieh die Jack’ aus!“, brüllten wir uns auf dem Schulhof zur Begrüßung und zum Abschied zu.

Der Glatzkopf konnte den hessischen Spießbürger spielen, den Hooligan, die rechte Sau, den linken Grünen-Softie, den Siffpunk, er konnte einfach alles: alt, jung, gut, böse, links, rechts, notgeil. Niemand konnte so schnell großen Quatsch erzählen wie er. Seine Figur „Hessi James“ werde ich niemals vergessen.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den 90er Jahren in der saarländischen Provinz aufzuwachsen bedeutete: Spießer mit Partykellern voller Schlager, Mofas, aufgetunte Autos, Fußball, Holland-Techno, Tarnhosen und Jeans-Kutten. Saarbrücken war für uns New York, Trier LA. Menschen wurden größtenteils nur mit ihrem Nachnamen angesprochen („de Schneider“, „de Kruchten“, „de Thyssen“). Wenn es zu schwer auszusprechen war, gab es Spitznamen (Dille, Lölle, Pelle). Umliegende Dörfer heißen Fitten, Britten, Mechern oder Ballern. Deswegen: Badesalz im Fernsehen zu sehen und zu hören, war befreiend, weil man die Menschen um einen herum endlich besser verstehen und ihr Verhalten verarbeiten konnte. Und das, obwohl alles auf Hessisch war.

Das größte Arschloch

Sadisten konnte Knebel sehr gut spielen, Behördentypen, Verkäufer, Arschloch-Vermieter, Türsteher, Fußballtrainer und Spießbürger, die über alles herzogen, was nicht die Norm war. Aber er spielte sie so: Keiner weiß mehr, wer hier die Guten sind und wer die Bösen. Wenn Knebel das Arschloch in der Reinigung spielt, der einem seiner Kunden die frisch gewaschene Bettdecke mit Hakenkreuz liebevoll einpackt, dann weiß man am Ende nicht, wer hier das größere Arschloch ist, der Nazi oder derjenige, der drüber hinwegsieht. Um zu zeigen, wie Nazis und Spießbürger sind, ließen Badesalz sie sprechen, sie ließen sie sein, ohne große Erklärung.

Ich würde jetzt gerne auf der Party sein, auf der Gerd Knebel einen seiner Charaktere spielt. Er bewegt sich leichtfüßig von Gespräch zu Gespräch, lässt immer ein paar lässige Bemerkungen fallen und klopft auf die Schultern. „Ja, ja, wenn’s nett regnet, gibt’s kein Tropfen.“ In den 90er Jahren gab es als Jugendlicher nicht viel Geld zum Ausgeben, aber es gab zum Glück auch nicht viel zum Kaufen. Im Plattenladen gab’s, Badesalz, „Och jo“ hatten die, das war eine meiner ersten CDs.

Danke Gerd Knebel. „Da machste ‚Hü‘, da machste ‚Hott‘, da is der annern schon längst fort, machste dies, machste des, kommst net weiter uff de Leiter. Biste unne, biste obbe, wenn’s net regnet gibt’s kei Troppe. Und wie ich des Leben deut’, geht’s de Mensche wie de Leut’.“ (Aus dem Lied „Jesu S“, gesungen von Hessi James)

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Satire #Comedy #Comedian #Hessen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Gerd Knebel mit Gitarre auf einer Bühne
Badesalz-Comedian gestorben Von Weggugge und Drecksäcken

Als Teil des Komiker-Duos Badesalz wurde Gerd Knebel über Hessen hinaus bekannt. Mit hessischem Dialekt schaffte es Badesalz bis zu Rock am Ring.

Detail eines Fahrgeschäfts auf einem Jahrmarkt
Politische Satire Prekäre Angelegenheit
Kolumne Schlagloch von Georg Seeßlen

Schlechte Zeiten für die, die gern politische Witze reißen. Die Herrschenden der Welt sind schon so absurd, dass sie für Satire kaum noch taugen.

Ein Mann lächelt charmant in die Kamera
Hape Kerkeling „Diktatoren sind humorlos, aber sind sie dumm?“

Der Komiker Hape Kerkeling wird 60. Ein Gespräch über die Bedeutung von Humor in autoritären Zeiten und warum Intelligenz überschätzt ist.

Interview von Rebecca Spilker
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
2
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
3
Debatte über WM-Boykott in den USA Der unpassende Vergleich mit der WM in Katar
4
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage
5
Ermordung von Alex Pretti in Minneapolis Die Kamera als Waffe
6
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich