Ganz vorne auf die Holzbank hat Bojan Pancevski sich gesetzt. Von hier aus kann er den Angeklagten hinter dem Sicherheitsglas gut sehen. Außer ihm kennt keiner der Journalisten im Oberlandesgericht Hamburg den durchtrainierten Kommandanten der ukrainischen Streitkräfte auf der Anklagebank. Der winkt seinen Landsleuten im Publikum, reckt die Faust und formt mit seinen Fingern das Dreizack-Symbol der Ukraine. Pancevski ist Reporter des Wall Street Journal und hat ein Enthüllungsbuch über die Hintermänner der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines geschrieben. Um genau diesen Anschlag geht es nun vor Gericht.

Vor dem Gerichtsgebäude findet an diesem Tag eine kleine Demonstration statt, es sind Solidaritätsbekundungen für Kiew. Pancevski steht auf der Seite der Demonstranten. Er sagt: „Es geht hier um einen Verteidiger der Ukraine.“ Und die Kriegsverbrechen, über die in Hamburg verhandelt wird? „Die sieht man vor allem auf der russischen Seite.“

Freundlich gibt er europäischen Kollegen vor dem Gerichtsgebäude kurze Interviews. Der in Mazedonien geborene Mittvierziger spricht höflich und sachlich. Drei Jahre habe er zur Sprengung der Pipelines recherchiert, zur größten Sabotage-Aktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Er vergleicht seine Arbeit mit der eines Kriminalisten, der strukturiert und unbeirrbar nach einer Nadel im Heuhaufen sucht. „Ich sprach mit den Beteiligten und Hintermännern des Anschlags, mit den deutschen Ermittlern und mit allen möglichen Geheimdiensten, auch der CIA“, sagt Pancevski.

Nach einem langen Gerichtstag rührt er in seinem Kakao in einem Café im Hamburger Schanzenviertel. Er erinnert sich an die Krawalle der Anti-G20-Proteste in diesen Straßen, zieht Parallelen zu den aktuellen Straßenschlachten in Paris und landet dann bei der Berliner Bubble. Er meint damit die Bundespolitiker und Hauptstadtkorrespondenten, die nur um sich selbst kreisen würden. Er schüttelt den Kopf. Die Kanzler der letzten Jahre hätten ihn regelrecht verzweifeln lassen. Und das nicht nur im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine. Er sagt: „Fünftausend Helme hatte Deutschland zugesagt, das war keine Hilfe für die Ukraine.“

Ein Fall von Reporterglück?

Pancevski war schon 2014 in Kiew, als der Maidan-Aufstand das prorussische Regime umwarf und Moskau anschließend den separatistischen Krieg im Donbas heimlich unterstützte. Damals wurde Nord Stream 2 weitergebaut. In der umkämpften Industriestadt Kramatorsk kam der Reporter mit den Militärs des ukrainischen Sicherheitsdienst SBU in Kontakt. Sie sollen später den Anschlag auf die Gaspipelines in der Ostsee verübt haben.

Ein Fall von Reporterglück oder das Ergebnis eines hartnäckigen Wissensdrangs? Wie dem auch sei, als Wall-Street-Korrespondent hat er sich mittlerweile ein gutes Netzwerk aufgebaut und bekommt viel mit, was andere nicht wissen. 2014 erfuhr Pancevski, dass er auf einer Todesliste des russischen Geheimdienstes GRU stand. Zu diesem Zeitpunkt hatten sogenannte „grüne Männchen“, Soldaten ohne Abzeichen, die Halbinsel Krim besetzt.

2022 traf er einen persönlichen Kontakt, einen Vier-Sterne-General beim SBU, dem ukrainischen Geheimdienst. Dieser habe Pancevski erzählt, dass die SBU eine eigene Akademie und Universität für ihren Nachwuchs, eine eigene Polizei und eigene Gefängnisse betreibe. Angeblich beschäftigt die SBU mehrere zehntausend Mitarbeiter, sogar mehr als die CIA.

In einem Luxushotel in Kiew traf er den ukrainischen General, der schon Putins Angriffsplan in Detail kannte. Pancevski erzählt, dass dessen Leute wie James Bond arbeiten, Spionage und Abwehr betreiben, Anschläge auf Feindesgebiet verüben und wissen, wie man Folter anwendet oder überlebt. Allesamt Dinge, womit der deutsche BND sich schwertut. „Sie haben rechtliche Grenzen beim Ermitteln, die andere nicht haben.“ Vom Kriegsbeginn in Kiew sei man beim BND wohl vollkommen überrascht gewesen.

Recherche zum Nord-Stream-Komplott

Nachdem im September 2022 Nord Stream nicht weit von der dänischen Insel Bornholm gesprengt wurde, war kaum was über die Hintergründe bekannt. Verschwörungserzählungen und unterschiedlichsten Mutmaßungen über die Täter machten die Runde.

In einer Geschichte des Enthüllungsreporters Seymour Hersh wurden die USA als Täter benannt. „Ich habe lange mit ihm gesprochen“, sagt Pancevski. „Aber er hatte nur eine Quelle. Hersh hatte den Pulitzer-Preis in der Zeit des Vietnamkrieges bekommen, war lange respektiert. Diese Story war jedoch Quatsch.“

 Pancevski beginnt selbst zu recherchieren. Er erzählt von einem Komplott, in das der jetzt angeklagte ukrainische General, ein Oberst und zwanzig Männer der Streitkräfte eingeweiht waren

Pancevski beginnt selbst zu recherchieren. Er erzählt von einem Komplott, in das der jetzt angeklagte ukrainische General, ein Oberst und zwanzig Männer der Streitkräfte eingeweiht waren. Sie entwickelten verschiedene Pläne, die Nord-Stream-Pipeline, Turk-Stream und das Jamal-Gasfeld zu zerstören. Das Ziel: Moskaus Geldfluss trockenlegen.

Wegen seiner detaillierten Kenntnisse wurde Pancevski von der deutschen Polizei als Zeuge angefragt. „Es gab eine Vorladung für mich.“ Das habe er jedoch abgelehnt. „Weil ich meine Quellen schützen muss. Es würde auch meine Sicherheit gefährden.“ In den USA könnten die Behörden ihn jedoch zwingen auszusagen. „Verfassungsrechtlich sind die Journalisten hier besser gegen Beugehaft geschützt.“

Kritischer Blick auf Deutschland

Pancevski liebt es, Fakten tiefgründig zu recherchieren. Bei seinem Arbeitgeber, dem Wall Street Journal, dürfen Recherchen anderer Medien nicht übernommen werden, es muss selbst recherchiert werden. Die Beteiligung der Ukraine an der Sprengung der Nord-Stream-Pipeline hat er selbst nachrecherchiert. Er traf sich sogar vor dem Anschlag mit den späteren Drahtziehern des Anschlags auf die nordeuropäische Energieversorgung. „Das wusste ich damals noch nicht.“

Aber er hatte gleichzeitig seine Drähte zur CIA und zur amerikanischen Administration, inklusive Sicherheitsberater. 2014 kam es zur Revolution, Russland schoss die Passagiermaschine des Flugs MH17 ab und leugnete es. Aber Merkel und ihr Außenminister Frank-Walter Steinmeier zwangen Putin nicht zur Aufgabe seiner Kriegshandlungen. „Sie ließen Nord Stream 2 weiterbauen“, so Pancevski. Die deutsche Beschwichtigungspolitik in Minsk konnte er nicht gutheißen.

Trotz seines kritischen Blicks auf Deutschland kommt Pancevski schon bald wieder her. Dieses Mal nicht, um den Prozess weiter zu beobachten, sondern als Spezialgast zum 120-jährigen Jubiläum des Vereins der Auslandspresse Mitte November.