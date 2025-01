Hamburg taz | Es wäre doch so praktisch, fand Hamburgs Senat. Die meisten Schüler hätten eh ein Smartphone. Darum bekamen die Schulen zwar WLAN und Whiteboards und ein paar tausend Geräte für Bedürftige, aber „grundsätzlich“ setzte der Senat darauf, dass die Schüler „ihre eigenen Smartphones im Unterricht einsetzen“. „Bring your own device“, kurz „BYOD“, heißt dieses Prinzip.

Wem also am Bildungserfolg seines Kindes gelegen war, der kaufte so ein Ding und packte es mit Tuschkasten und Heften in den Ranzen. Eine Gruppe von Eltern einer Grundschule fand das zu früh, zumal für sie auch damals schon Gefahren absehbar waren. „Wir haben uns entschieden, dass wir lieber warten und uns nicht dem Gruppendruck beugen möchten“, sagt Vater Tobias Windbrake. Sie gründeten „Smarter Start ab 14“. Die Initiative vernetzt Eltern, die ihren Kindern nicht vor 14 ein Smartphone geben wollen.

Die Idee: Sind es 20 oder 30 Prozent einer Klasse, die nicht mitmachen, ist der Gruppendruck nicht so groß und die Kinder sind keine Außenseiter. Allein in Hamburg, sagt Windbrake, seien derzeit Eltern von 150 Schulen bei der Initiative dabei, bundesweit Eltern von über 500 Schulen.

Inzwischen gibt es immer mehr Studien, beispielsweise Pisa 2022, die Nachteile der Handynutzung aufzeigen. Etwa, dass sie Schüler ablenken und Mobbing verstärken. Für Windbrake, von Beruf Wirtschaftsinformatiker, ist klar, dass sogenannte weiche Handy-Regeln und -Verbote nicht wirken: etwa den Schülern zu erlauben, ihr Gerät in der Tasche dabeizuhaben und es nur hervorzuholen, wenn sie es im Unterricht brauchen.

Digitaler Zucker

„Die Kinder nutzen es unter dem Tisch“, sagt er. „Wir sprechen vom ‚digitalen Zucker‘. Social Media, Online­games und Video-Streaming-Plattformen sind so designt, dass sie süchtig machen können.“ Es sei von Kindern zu viel verlangt, die Selbstdisziplin aufzubringen, diese Angebote nicht zu nutzen. Denn das notwendige Maß an Selbstkontrolle sei noch nicht vorhanden, der dafür zuständige präfrontale Kortex im Gehirn erst im jungen Erwachsenenalter ausgereift.

In Hamburg hat die Debatte Fahrt aufgenommen, seit das Gymnasium Christianeum diesen Herbst ein Handy­verbot in der Schulzeit erließ und eine positive Bilanz zog. Die oppositionelle CDU forderte vom rot-grünen Senat prompt eine einheitliche Richtlinie. Doch SPD, Grüne und auch die Linke setzen auf das Prinzip der selbstverantworteten Schule. Sprich: Jede Schule sucht sich ihre Lösung.

Rein rechnerisch kommt in den Hamburger Schulen ein Gerät auf drei Schüler, ohne das Mitbringen eigener Geräte geht es also nicht. Das beiße sich nicht mit dem Handyverbot, sagt die Schulbehörde. Die Schüler könnten ja Tablets und Laptops mitbringen.

Technischer Schutz

„Wir halten ‚Bring your own device‘ für einen Irrweg“, sagt Windbrake. Auf den mitgebrachten Tablets der Schüler, ja selbst auf Schulgeräten habe man häufig „exakt dieselben Probleme“, weil es keinen ausreichenden technischen Schutz gebe. Ideal sei, wenn Schul­geräte zentral und professionell gemanagt würden, mithilfe eines „Mobile-Device-Managements“, das den Zugriff auf den „digitalen Zucker“ verhindere.

In anderen Ländern wie Frankreich, Schweden und England sind längst Handy­verbote an Schulen erlassen worden. Der Elternverein fordert darum über eine Onlinepetition die Kultusminister der Bundesländer auf, „smartphonefreie Schulen“ zu schaffen.

„Das Prinzip der selbstverantworteten Schule ist gut, aber hierfür nicht geeignet“, sagt Windbrake. Bis jede der 40.000 Schulen in Deutschland ein Verbot beschlossen habe, dauere es einfach zu lange.