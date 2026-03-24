Youtube-Kanal Mike’s Mic: Die Popkulturmaschine
Wie blickt die Generation Z eigentlich auf die wichtigsten Filme und Serien der Popkultur? Der australische Youtuber Michael Messineo gibt Antworten.
In der Medienbranche muss immer alles sehr schnell gehen. Schnell berichten und schnell verarbeiten. Sonst sind die Konsument:innen flott bei einem anderen Medium. Das hat den Effekt, dass Nachrichten, neue Filme oder neue Serien nur kurz im Aufmerksamkeitsfokus stehen, bevor sie dann Schnee von gestern sind.
Ähnlich verhält es sich mit Reaktions- und Kommentarformaten im Internet. Wenn Content-Creator:innen neue Medien rezensieren oder kommentieren, müssen sie sich ebenfalls ranhalten. Wer will schon ein Review über einen Film schauen, der vor zehn Jahren erschienen ist?
Diesem Trend arbeitet der Kanal Mike’s Mic entgegen. Der Australier Michael Messineo beschäftigt sich auf Youtube nämlich nicht mit den topaktuellen Beiträgen der Popkultur, sondern mit denen, die ihn gerade am meisten bewegen oder ihm eben jetzt erst untergekommen sind. Und das kommt gut an, mehr als eine Million Abonnent*innen hat sein Kanal.
Eine originelle Filmbesprechung von Disneys „Bee Movie“ (2007), in dem er internationale Auswirkungen sieht, eine ästhetische Betrachtung von Popgirl-Albumcovern der vergangenen zehn Jahre oder eine Sammlung seiner persönlichen Lieblingsmemes – all das hat Platz in seinen Videos.
Witzige Thumbnails, überraschende Titel
Das unausgesprochene Versprechen dabei: Jedes Video hat natürlich den einzigartigen Mike’s-Mic-Ton und -Blickwinkel.
Die witzigen Thumbnails, in denen er entweder ikonische Filmszenen nachstellt oder sich strategisch und komödiantisch in Memes positioniert, schaffen es erfolgreich, das Publikum hereinzuziehen.
Begleitet werden die Thumbnails von Titeln wie „so….Twilight New Moon.…“, durch den eine klare Reaktion zum Film suggeriert wird, oder „Maybe I’m too single to be mega rich (mansion review)“, unter dem er sich extrem luxuriöse Villen anschaut und deren Preise verrät. Mikes Kanal ist ein frischer Blick auf scheinbar bereits abgehandelte Popkulturdebatten.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert