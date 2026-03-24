In der Medienbranche muss immer alles sehr schnell gehen. Schnell berichten und schnell verarbeiten. Sonst sind die Kon­su­men­t:in­nen flott bei einem anderen Medium. Das hat den Effekt, dass Nachrichten, neue Filme oder neue Serien nur kurz im Aufmerksamkeitsfokus stehen, bevor sie dann Schnee von gestern sind.

Ähnlich verhält es sich mit Reaktions- und Kommentarformaten im Internet. Wenn Content-Creator:innen neue Medien rezensieren oder kommentieren, müssen sie sich ebenfalls ranhalten. Wer will schon ein Review über einen Film schauen, der vor zehn Jahren erschienen ist?

Der Kanal Mike’s Mic, Youtube-Kanal, neue Videos erscheinen wöchentlich

Diesem Trend arbeitet der Kanal Mike’s Mic entgegen. Der Australier Michael Messineo beschäftigt sich auf Youtube nämlich nicht mit den topaktuellen Beiträgen der Popkultur, sondern mit denen, die ihn gerade am meisten bewegen oder ihm eben jetzt erst untergekommen sind. Und das kommt gut an, mehr als eine Million Abon­nen­t*in­nen hat sein Kanal.

Eine originelle Filmbesprechung von Disneys „Bee Movie“ (2007), in dem er internationale Auswirkungen sieht, eine ästhetische Betrachtung von Popgirl-Albumcovern der vergangenen zehn Jahre oder eine Sammlung seiner persönlichen Lieblingsmemes – all das hat Platz in seinen Videos.

Witzige Thumbnails, überraschende Titel

Das unausgesprochene Versprechen dabei: Jedes Video hat natürlich den einzigartigen Mike’s-Mic-Ton und -Blickwinkel.

Die witzigen Thumbnails, in denen er entweder ikonische Filmszenen nachstellt oder sich strategisch und komödiantisch in Memes positioniert, schaffen es erfolgreich, das Publikum hereinzuziehen.

Begleitet werden die Thumbnails von Titeln wie „so….Twilight New Moon.…“, durch den eine klare Reaktion zum Film suggeriert wird, oder „Maybe I’m too single to be mega rich (mansion review)“, unter dem er sich extrem luxuriöse Villen anschaut und deren Preise verrät. Mikes Kanal ist ein frischer Blick auf scheinbar bereits abgehandelte Popkulturdebatten.