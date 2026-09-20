Wochentaz-Podcast Ausstieg bei den Zeugen Jehovas

Schon als Kind klingelte Karl Deuber an den Haustüren Fremder, um ihnen vom Glauben der Zeugen Jehovas zu erzählen. Später stieg er dort in eine Leitungsrolle. Heute schämt er sich für Dinge, die er damals getan hat. Andreas Thamm erzählt von einer Aussteigergeschichte.

Der Fluss Drina trennt Serbien und Bosnien, immer wieder ertrinken Flüchtende in diesem Strom. Ein serbisch-orthodoxerPathologe und ein muslimischer Aktivist versuchen, die Namenlosen zu identifizieren und ihnen ihre Würde zurückzugeben. David Fuhrmann und Tom Gath haben die Männer in der Grenzstadt getroffen.

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