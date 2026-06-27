Wochentaz-Podcast : Wie die AfD den deutschen Fußball ruiniert
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2010 war das deutsche Team noch „multikulti“, heute sagt das keiner mehr. Wieso der DFB diese Entwicklung fürchtet, hört ihr in der neuen Folge.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft wurde während der Weltmeisterschaft 2010 noch als divers gefeiert. Heute werden die Migrationshintergründe der Spieler nicht mehr betont. Woran das liegt und was die AfD damit zu tun hat, erklärt Sportredakteur Johannes Kopp.
Und es geht um die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine, wo eine feministische Untergrundbewegung kreative Formen des Widerstands organisiert. Die freie Journalistin Julia Belzig erzählt von den Aktionen der „Zla Mavkas“. Die Frauen verschenkten etwa Wodka mit Abführmittel an russischen Soldaten oder druckten Falschgeld.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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