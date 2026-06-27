piwik no script img
Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger schauen in die Kamera. Darüber steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

Wochentaz-Podcast Wie die AfD den deutschen Fußball ruiniert

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2010 war das deutsche Team noch „multikulti“, heute sagt das keiner mehr. Wieso der DFB diese Entwicklung fürchtet, hört ihr in der neuen Folge.

Sophie Fichtner
von Sophie Fichtner, Julia Belzig und Johannes Kopp

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wurde während der Weltmeisterschaft 2010 noch als divers gefeiert. Heute werden die Migrationshintergründe der Spieler nicht mehr betont. Woran das liegt und was die AfD damit zu tun hat, erklärt Sportredakteur Johannes Kopp.

Und es geht um die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine, wo eine feministische Untergrundbewegung kreative Formen des Widerstands organisiert. Die freie Journalistin Julia Belzig erzählt von den Aktionen der „Zla Mavkas“. Die Frauen verschenkten etwa Wodka mit Abführmittel an russischen Soldaten oder druckten Falschgeld.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

Die taz gehört zu 100 Prozent ihren Leser:innen und ist damit nicht nur konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung für taz zahl ich. Unser nächstes Ziel: 50.000 – wir brauchen nur noch 90 Freiwillige, dann haben wir es geschafft! Setzen Sie jetzt ein Zeichen für die taz und machen Sie mit. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert