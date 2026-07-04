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Wochentaz-Podcast Soll man die AfD blockieren?

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Das Bündnis Widersetzen mobilisiert nach Erfurt, um den AfD-Bundesparteitag zu verhindern. Eine gute Idee? Und was muss sich in der Antifa verbessern?

Stefan Hunglinger
Carolina Schwarz
von Stefan Hunglinger, Carolina Schwarz und Ann Toma-Toader

Absperrgitter, Blaulicht und jede Menge Deutschlandfahnen – in Erfurt findet an diesem Wochenende der Bundesparteitag der rechtsextremen AfD statt. Der aber bleibt nicht ohne Widerspruch und Widerstand. Zehntausende Ge­gen­de­mons­tran­t:in­nen werden in der Hauptstadt Thüringens erwartet. Ein Teil von ihnen will den Parteitag blockieren. Richtig so, findet taz-Gesellschaftsredakteurin Carolina Schwarz und erklärt, warum sie das so sieht.

Außerdem ist taz-Volontärin Ann Toma-Toader zu Gast, sie hat sich damit beschäftigt, was innerhalb der antifaschistischen Bewegung besser laufen kann.

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