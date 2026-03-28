Wochentaz-Podcast : Wer das Öl hat, hat das Sagen
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It's the Globalisierung, stupid: Trump changed eher sein Regime als das im Iran, eine Näherin aus Bangladesch stellt das deutsche Recht auf die Probe.
Öl und Gas machen eigentlich schwache Länderwie Russland und Iran stark – und lassen den US-Präsidenten Donald Trump gerade ziemlich schwach aussehen. Warum, erklärt taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann.
Außerdem haben die freien Journalistinnen Shammi Haque und Pia Stendera zum Fall von Nazma Begum recherchiert. Die 29-Jährige arbeitet in einer Textilfabrik in Bangladesch, die auch für Lidl produziert, als sie von ihrem Vorgesetzten geschlagen wird. Begum will das nicht auf sich sitzen lassen und stellt das deutsche Lieferkettengesetz auf die Probe.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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