Wir schreiben das Jahr 2025, was für die wohl größte Gaming-Community der Welt eines bedeutet: Das Videospiel Grand Theft Auto VI soll erscheinen. Doch statt des Spiels bekommen die Fans bloß einen Trailer zum Trost, während Spielentwickler Rockstar Games gleichzeitig eine Verzögerung der Veröffentlichung von einem weiteren Jahr ankündigte.

GTA 6 soll der Nachfolger des immerhin erfolgreichsten Videogames der Geschichte werden. GTA 5 kam 2013 auf den Markt. Die Teenager, die damals die Straßen im Spiel unsicher machten, können ihre alten Spielkonsolen inzwischen den Kindern überlassen haben.

Mit den Jahren des Wartens häufen sich auch die Memes, durch die sich die Fan-Community bei Laune zu halten versucht. Es sind Variationen des immer gleichen Witzes, der anhand beliebig-absurder News immer aufs Neue hervorhebt, was alles schon geschehen ist – „vor GTA 6“.

2023 hatten wir einen neuen Beatles-Song, 2024 das Comeback von Box-Weltmeister Mike Tyson, wir hatten eine Pandemie, Krieg in Europa – und all das vor GTA 6. Nebenbei liefert das Meme damit ein Schema, die sensationalistische Medienwelt, und mit ihr die Krisen der Gegenwart, kollektiv zu verarbeiten.

Vor zwei Jahren ging das Meme erstmals viral, als es infolge eines ­dubiosen Whistleblower-Skandals um die angebliche Erforschung von UFOs durch das US-Militär hieß: „Wir haben Aliens vor GTA 6“. Bezeichnenderweise wurde das Meme mittlerweile so oft verwendet, dass es als verbraucht gilt. Ein Reddit-User kommentiert: „Unfassbar, dass wir von ‚Wir haben X vor GTA 6‘ müde wurden – vor GTA 6.“

Teuerste Produktion der Videogame-Geschichte

Der sechste Teil des Franchise bricht mit 13 Jahren in der sogenannten Entwicklungshölle den Rekord als das am längsten erwartete Videospiel der Spitzenklasse. Im Entertainmentbusiness bedeutet die Hölle natürlich vor allem eins: Das kostet Geld.

Schätzungen zufolge beläuft sich die Entwicklung von GTA 6 bereits auf eine Milliarde Dollar, womit es zugleich die bisher teuerste Produktion in der gesamten Videospielgeschichte ist. Aber die Investition lohnt sich: Wahrscheinlich werden die Ausgaben nur wenige Wochen nach dem Release wieder eingeholt.

 Kaum ein Franchise wurde öfter wegen Gewalt-, Drogen- und Sexismusverherrlichung kritisiert und zensiert.

Groß ist schon die Reaktion der Fans auf den Trost-Trailer. In unermüdlichen Deutungsversuchen ent­locken sie dem keine drei Minuten langen Video alle noch so kleinen Details, die es über den kommenden Teil der Reihe zu sammeln gibt. Was erwartet uns also bei GTA 6? Wir folgen auch hier wieder, wie für die Spielreihe üblich, US-amerikanischen Gangstern bei ihrem gewaltvollen sozialen Aufstieg von den prekären Nachbarschaften in die Villen, den Knast oder den Tod. Nicht zum ersten Mal findet die Handlung in „Vice City“, der Hauptstadt eines fiktiven Floridas, statt.

Die einzige wirkliche Neuerung scheint zu sein, dass eine der spielbaren Hauptfiguren weiblich ist. Dahinter dürfte der Versuch stecken, das Image der Spielreihe aufzupolieren. Kaum ein Franchise wurde öfter wegen Gewalt-, Drogen- und Sexismusverherrlichung kritisiert und zensiert. Die deutsche Version von GTA 3 unterband im Spiel etwa das Treten auf am Boden liegende Figuren und entfernte Missionen mit dem Ziel, einen Amoklauf zu begehen.

Eines steht fest: Das Bier heißt Pisswasser. Besonders aufmerksame Fans entdeckten im Trailer die ikonischen Flaschen mit dem auch im Original deutschen Namen. Ein Wink an die hierzulande verbreitete Überzeugung, dass Amis, nun ja, eben Pisswasser trinken. Durch solchen Detailreichtum behauptet sich die Spielreihe immer wieder als Schauplatz popkultureller Happenings.

Noch 2021 wurde ein neuer, von den Stars Rosalía und Arca gehosteter virtueller Radiosender in das da bereits achtjährige GTA 5 eingeführt, nachdem schon Frank Ocean exklusive Musik durch das In-Game-Radio veröffentlicht hatte.

Rockstar Games versteht es, die Grenze zwischen realer und virtueller Welt zu verwischen. Das Game ist zwar noch lange nicht da, aber besetzt bereits die Gedanken aller. Das Ergebnis: ein riesiger Hype – und zwar lange vor GTA 6.