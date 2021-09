Wie würde Laschet als Drache heißen? : „Keine Ahnung“

Armin Laschet konnte im Interview mit Kinderreportern nicht beantworten, wie er als Drache heißen würde. Die taz-Community hat ein paar Vorschläge.

„Wie würdest du heißen, wenn du ein Drache wärst?“ Diese Frage konnte Armin Laschet den Kin­der­re­por­te­r*in­nen in der Fernsehsendung „Late Night Berlin“ nur mit „Keine Ahnung“ beantworten. Das war zwar immerhin nicht gelogen – aber die Frage verdient eine Antwort! Also haben wir unsere Abon­nen­t*in­nen auf Twitter und in unserer Instagram-Story gefragt, was Laschets Drachenname ist.

Es kamen über 200 Vorschläge, einer schöner als der andere. Auf Twitter konnte auch abgestimmt werden, auf Instagram nicht – dort wurden unter anderem vorgeschlagen: Herr Lallzahn, Paffi Kinderschreck, Laschwappen, Fuchur sin Futuro oder Ätzholdt.

Hier sind die Top10 des Twitter-Votings:

10) Dr. Dr. Drachim Drachet

9) Brandschütz

8) Drachim

7) Smog

6) Keine Ahnung

5) Lügnur

4) Dampfbacke

3) Ohneplan

2) Kohlenschlund

und mit deutlichem Abstand gewonnen hat:

Tabalügna.

Hier die ganze Liste – mit großem Dank an die Community!

Das Ungeheuer von Lach Ness

Der kleine Drache Luschet

Laschageddon

Der kleine Drache Kohleschmutz

Lügenspeier, Schrecken der Dörfer

Armin, das Schmunzelmonster

Ziga the Rillo

Narzissus Grindelwald Patzetaze

Laschira

ArchaeoBlickthaltnix

Coronius

Mendagon (von lat. Lüge/mendacium)

Rheinischer Lachdrache (Kohlus Maximus)

Lügenbaron

Laschulot Lügerix

Lamie

Herr Lallzahn

Lügenlaschi

Lascheton

Jolly Minion

1 Pimmel

Luschigast

Drachet

Laschwappen

Tehsal (Laschet umgekehrt)

Lügenolchi

Laschan

Zede Uh

Black Oligophreny

Tiefflieger

Laschi-Lurch

Lasche Flamme

Laschovos

Hhharrmin Lachet

Fuchur sin Futuro

„Wie würdest du heißen, wenn du ein Drache wärst?" Armin Laschet hat „keine Ahnung", immerhin nicht gelogen. Helft dem unfreundlichen Onkel und schreibt seinen Drachennamen in die Drukos!#BerlinLateNight #LaschetLuegtKinderAn

Meiste Likes gewinnt. — taz (@tazgezwitscher) September 16, 2021

Meiste Likes gewinnt. — taz (@tazgezwitscher) September 16, 2021

Dragon Lusche

Armean

Varmin

Paffi

Ätzholdt

Ich-inhaliere-nicht

Knöterich

Drache Lügerot

Paffi Kinderschreck

Frau Malzahn

Safcon (Der Kandidat, den man spielt, wenn man nicht gewinnen, sondern nur langsamer verlieren will)

„Nicht-auf-Lunge“-Junge

Pupsa

Fyre

Lurchi

Drache Kotzbrocken

Armin Laschet

Schwindelkralle

Der Rauchende Koloss von NRWE

Drachmin Labernet

„Kotz und Würg“ (aus Drachenzähmen leicht gemacht)

Wackeldackel

Schnarchnase

DrAgon

Lachi Drachi

Herr Malzahn

Rodus, der Schrecken von Hambach

Böswill

Joe

Lache

Fossilion

Ichcheckenix

Unfreundlicher Drachenonkel

Tatzelwurm

Lächerlix

Pantöffelchen

Flarmino

Großer Mendax

Pupsi

Der Drache Ohneplan

Laschet

OhneFeuer

Lilalaschi

Schlaffisaurus

Schnulli

Horst

OhneHirn

OhneGlück

OhneFreunde

Fumé

CptLachgas

Laschageddon

Flitze-Lügen-Zahn

Cannabiswillnixextremikus

Lügnur

Raffnuss und Taffnuss würden bessere Politik machen

Laschi

King Lügdora

Rhaegal

Brownie

Non Ignes

Frei nach Ehra-gone: Carbonus

SchwarzzahnRauchzeichen

Lauch

Schmol

Lachedrache

NoLungQualm

Grisundheit

Wälderfresser Kokosnuss

Der kleine Drache mit der Holznase

Brandschutzmeisterdrachenbrut

Arhami – Zerstörer der Wälder

Der kleine Drache Koksmuss

Drache „Doppelzunge“

Joker

Tabalugundtruga

Fifnar

Armin der rheinländische Lügenbuckel

Arminot das Schmunzelmonster

Fluchur, der Unglücksdrache

Trrraarrzzzrraarrzzaarrgoth (Kettengerassel, Schwefeldampf)

Braunkohlo

Torben

Rotzbacke

Fleischklops

Pinocchio

Laschdrach

Smoke

Mendax

Hambi Brandmaul

Kohlefurz

Büttelbob

Lobbylove

Inkompetentium

Dumbzilla

Lasset

Ohnescham

Ohnehirn

Cestoda

HeisseLuft

Keine Ahnung, wie er heißt. Weiß aber, wie er aussieht. pic.twitter.com/h1BOCV9Kyb — Colin Schäfer (@ColinSchaefer) September 16, 2021

Erwe'e-Lurch

Onkelagon, der Schwarze

Armin der Dampfplauderer

Böser Onkel

Laschorak

Windfahnis

SpongeBob

Kain E. Anung

Aschet

Popelpups

Tabalüga

Armin Drachet

Schwarzzahn

Schwurbel

Drucksmäuschen

Carbonus

Smaug

Dragon McDragonface

Armin der Verbrannte

Lügopus Deinim

Lügnwurm

Braunkohlepimmel

Laschwing

Schmolwing

Lasch0r der Lügendrache

Onkel Paffzahn

Drachenlord vom Altschauerberg

Tempokannnix

Lurchi Laupups

Avunculor Purff

Pittiplatsch

Sodbrenn

Der kleine Drache Nimmersatt

Der kleine Lügendrache Keine Ahnung

Kohlebrauner Lügling

Tyrannus Rex

Brennfurz

Kushala Daora

Nichauflunge

Fritz’ Feuerzahn

Ohnesorg Egalus

Liebeart

Furzkopf Popobär

Puff

Archaeopteryx

Lasch et cum laude

The-great-pretender

Arminium Overlord

Spinning Kite

Fire.without.eier

Silvester Tweety

Moron, Egal & Visohnion

Paffmir

Lierwing

Grisu

Las et

Lügilacht

Smiley

Poldi

Sir Planlos

Dumbo

Flunkerus

Geier Sturzflug

Carolus der Kleine, Spitzname Nimmersatt