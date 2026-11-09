S chon seit einigen Jahren habe ich, meistens im Herbst, heftigen Haarausfall. Das saisonale Problem ist nicht hormoneller Natur, weshalb auch die üblichen Mittel gegen Haarausfall, die mir nun sowohl von Freun­d:in­nen als auch von meinem Algorithmus vorgeschlagen werden, nichts dagegen ausrichten. Das Problem ist eine Hautkrankheit, die ich bereits als Kind hatte, damals allerdings am ganzen Körper, und die nun seit einigen Jahren wieder auf mir wohnt, dieses Mal gut versteckt unter meinem Haupthaar. Ich bin froh, dass ich nicht, wie damals, Nächte lang wach liege und meine Kniekehlen blutig kratze – um dann am nächsten Morgen in einem von Blutspuren überzogenen Bett aufzuwachen.

Trotzdem: Der Haarausfall hat dazu geführt, dass ich nun vorsichtig im Umgang mit der Berührung meiner Haare geworden bin. Jede streichelnde Bewegung in Kopfnähe, jeder Reißverschluss, der ein paar Haare einklemmen könnte, löst direkt Panik in mir aus. Wenn man nicht mehr so viele hat, ist jedes einzelne Haar wertvoll. Und so saß ich kürzlich in ein Handtuch gewickelt in einer WG in Hamburg, in der ich während einer schlecht finanzierten Arbeitsreise kostenlos untergekommen war, und zog aus meinen handtuchnassen Haaren all die losen Härchen, die nicht mehr zu retten waren. Verdrossen formte ich einen ziemlich großen Ball aus ihnen.

Dann zog ich mich an. Ich sah ich mich nach dem mittelgroßen Haarbüschel um, um es im Bad zu entsorgen. Aber er war verschwunden. Ich suchte und suchte, kein Fenster war offen, durch das er hätte geweht sein können. Unter dem Bett war es auch nicht. Bis zu meiner Abreise am nächsten Tag blieb mein beiger Fellball verschwunden – und so musste ich die Wohnung in dem Wissen verlassen, die großzügige Bewohnerin des Zimmers mit diesem grenzwertigen Geschenk zu überraschen – ein bisschen so, wie Katzen ihren Besitzern Vögel bringen. Ich legte noch eine Tüte Haribo-Gummibärchen in Form von Draculagebissen daneben.