T ief in Adlershof, wo die Novembersonne vermessen und sozialpädagogisch versorgt wird, von technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen der Humboldt-Universität zu Berlin und vom Jugendamt Treptow-Köpenick, da parkt zwischen weißen Konferenzwürfeln und herbstverfärbten Bauland-Wiesen, zwischen Asia-Imbissen für die Mittagspausen und Live-Love-Laugh-Cafes für Sozialarbeiterinnen, die zwischen zwei Terminen rauchen und pinkeln müssen, ein glatter schwarzer Audi.

Gedämpft durch die käferglänzende Karosserie dringt Trash-Metal heraus. Das Chassis wackelt im Blastbeat und eine Art Stimme oder dergleichen kreischt wie tausend cthulhuide Keilriemen. In dieser Hockdruckkammer kosmischen Grauens, inmitten des zweckmäßigen Stadtteils, sitzt ein junger Mann in tadellosem Anzug, befingert seinen Schlips und heult hemmungslos. Er merkt, dass wir ihn ansehen und schaut beiseite, aber es schüttelt ihn so sehr, dass keine Tarnung geht.

Er legt den Kopf aufs Lenkrad, mitleidheischend: Wir sollen so tun als wäre nichts. Den Wunsch erfüllen wir ihm, fragen uns aber im Weitergehen schon, was da los ist. Ging ein Forschungsantrag nicht durch, hat die Freundin die Postdoc-Stelle im fernen Indien angenommen? Hat die Sachbearbeiterin auf Sorgerechtsentzug entschieden oder hat es mit dem Pflegekind doch nicht gepasst? Nur, weil einer Anzug trägt, muss es ja nicht gleich um einen geplatzten Baudeal rund um eine der windigen Wiesen gehen. Wir werden es nicht erfahren. Treptow-Köpenick ist groß.

In der Platte schreien sie es raus, in der köllnischen Vorstadt hören es die Nachbarn und hier wird es im Auto an Kulturarbeiter delegiert, die aus den Tiefen der Selbstausbeutung gurgeln. Metal ist ja heute derart kulturell aufgewertet, das ist was für Leute, die jetzt an die kindness of strangers denken.